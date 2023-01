Afrique: Mesures sociales en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat - L'UNATRCI exprime sa reconnaissance à Alassane Ouattara et exhorte les fonctionnaires au travail

L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire (UNATRCI) félicite le chef de l'Etat pour ses actions en faveur du monde du travail. Samedi 25 novembre dernier, à son siège situé à Yopougon, cette structure, par la voix de son secrétaire général, Yves Kodibo, a salué la signature de l'accord portant trêve sociale entre l'Etat de Côte d'Ivoire et huit organisations syndicales dont cinq centrales syndicales et trois faîtières pour la période 2022-2027.

Pour lui, cela est à mettre à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara qui pose ainsi un geste fort en faveur des travailleurs, d'autant que ceux-ci bénéficient de nombreux acquis. Ainsi, pour que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat soient au parfum de cette bonne nouvelle, l'Unartci, selon M. Kodibo, a initié, du 16 septembre au 16 novembre 2022, une tournée d'information dans les ministères et directions des structures étatiques.

" Au total 20.651 fonctionnaires et agents de l'Etat, issus de 17 ministères et 5 directions, ont été instruits sur les mesures sociales prises par le chef de l'Etat. Ce sont des responsables de service, de directions décentralisées, des points focaux et des secrétaires généraux de syndicats de base et délégués de régions" a souligné M. Kodibo.

Concrètement, à l'en croire, les échanges ont porté sur les acquis pécuniaires (la revalorisation de l'allocation familiale qui est passée de 2 500 FCFA à 7 500 FCFA soit le triple ; l'augmentation de la prime de transport de 7000 à 20 000 FCFA à Abidjan et Bouaké, dans les autres chefs-lieux de région de 5000 à 15 000 FCFA et les départements et autres localités, de 5000 à 10 000 FCFA ; l'extension et la bonification de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, la prime exceptionnelle de fin d'année dénommée " Prime ADO " dont la valeur est de 33,33% du salaire indiciaire ; la réforme sur l'impôt) ; les acquis organisationnels (instauration du comité de Dialogue social dans toutes les structures étatiques, la liberté syndicale, le nouveau Statut général de la Fonction publique) et l'exhortation à un fonctionnaire et agent nouveau.

Au regard de ces efforts du chef de l'Etat, qui vont mobiliser plus de 1 100 milliards durant les cinq prochaines années et l'ouverture de négociations internes, le SG de l'Unartrci a exhorté les fonctionnaires à se départir des vieilles habitudes telles que l'absentéisme, l'insubordination, la corruption et tous les autres maux qui gangrènent l'administration. Pour lui, la reconnaissance au chef de l'Etat et à son gouvernement doit être le travail acharné et de qualité, dénué de toute corruption pour attirer davantage les investisseurs.

" J'invite tous les fonctionnaires et agents de l'Etat à demeurer à leur poste et à travailler avec abnégation et dépassement de soi pour la création de prime plutôt que de chercher à aller dans d'autres ministères pour des primes déjà existantes " a conclu Yves Kodibo. Non sans plaider pour la finalisation de la réforme instituant le paiement d'un seul impôt, le démarrage des discussions relatives aux revendications sectorielles ; la liberté syndicale dans l'administration publique.