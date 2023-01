Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - L'axe Daloa-Zuénoula en chantier

Les travaux de bitumage de l'axe Daloa-Zuénoula, long de 83 km sont en cours. Ils se font sous la mission de contrôle du Bnetd et avec comme maître d'ouvrage le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier et le maître d'ouvrage délégué : Ageroute.

C'est l'entreprise Portea Btp qui a la charge de réaliser ce projet (83 km + 6 km de voirie). Sur le terrain, les terrassements généraux ont été réalisés entre Daloa et Bédiala. Les travailleurs sont à l'œuvre. Des points critiques ont été traités avec des poses de buses et de dalots. Un pont a été construit à Zéréfla entre Daloa et Bédiala.

En attendant le bitume, le tronçon Daloa-Bédiala est praticable. Les véhicules de transport et de particuliers l'empruntent régulièrement. Toutefois, les travaux se poursuivent après Bédiala. Les engins de travaux publics sont visibles, ici et là, en vue de mener les travaux jusqu'à Zuénoula.

Depuis le dernier trimestre de l'année 2021, cette voie est en train de faire peau neuve. Financés par l'État, les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Daloa-Zuénoula s'étendent sur une période de 36 mois.

Le bitumage de cette voie est un écho favorable, entre autres, à l'évacuation des produits sur le marché et celle des malades vers le Centre hospitalier régional de Daloa.