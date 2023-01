Togo: Yamgnane voit le danger à la porte du Togo en 2023

L'année 2023 pourrait ne pas être sans danger pour le Togo. Croit savoir Kofi Yamgnane qui invite au passage les Togolais à se rebeller contre l'injustice, le népotisme, la corruption, le terrorisme et le régime de Faure Gnassingbé. "N'attendons plus de nous faire tomber comme des mouches par les barbus. Révoltons-nous ! Demandons protection à notre gouvernement, c'est notre droit et c'est son devoir ! Aucun civil togolais ne doit plus mourir sous les balles d'aucun djihadiste. Notre armée, les fameuses FAT, est assez pléthorique pour nous protéger, pas seulement protéger le seul président. Refusons cette injustice !", ce sont là des mots du Franco-Togolais...

Lire son message en cette nouvelle année...

Mes chers compatriotes,

L'année 2022 s'est achevée dans le sang innocent versé par les Togolais du Nord du pays à cause de la guerre menée par les djihadistes contre les peuples d'Afrique en général, le peuple togolais en particulier. Notre jeunesse désoeuvrée par un pouvoir incapable de lui procurer du travail alors que tout est à faire dans le pays, notamment les infrastructures, la santé, l'éducation et la formation...

Notre jeunesse exploitée par un pouvoir incapable de lui donner un salaire décent pour lui éviter l'enrôlement chez les barbus ou l'émigration vers une Europe verrouillée derrière la Méditerranée qui lui ouvre volontiers les bras pour un dernier baiser, le baiser de la mort. Notre jeunesse est violentée, massacrée avec des armes de guerre par un pouvoir enfoncé jusqu'au cou dans la dictature, la corruption, la concussion. Aucune manifestation n'est admise, aucune opposition n'est tolérée ! Aucun Togolais n'a le droit de dire autre chose que "oui Chef !"

Après avoir massacré le peuple en 2005 pour lui voler les élections, après avoir triché comme un malade aux élections de 2010, après le scrutin frauduleux de 2015 dénoncé par la Communauté internationale, après l'insulte publique au peuple togolais, proférée en 2020, Faure Gnassingbé, digne fils de son père, s'est autoproclamé président de la République togolaise pour aussitôt fouler aux pieds toutes les lois de la République, installer au vu et au su de tout le monde népotisme, violence, assassinats crapuleux de civils et militaires, pour générer la peur, l'intimidation et le silence du peuple et des oppositions. N'ayons pas peur de désigner chaque chose par son nom : oui le régime de Faure est une dictature ! Oui Faure est un dictateur sanguinaire !

Mes chers compatriotes,

N'attendons plus de nous faire tomber comme des mouches par les barbus. Révoltons-nous ! Demandons protection à notre gouvernement, c'est notre droit et c'est son devoir ! Aucun civil togolais ne doit plus mourir sous les balles d'aucun djihadiste. Notre armée, les fameuses FAT, est assez pléthorique pour nous protéger, pas seulement protéger le seul président. Refusons cette injustice !

Que les FAT se déploient partout où il est nécessaire pour protéger le peuple. Au lieu de passer leur temps à tirer sur leur propre peuple grâce à nos impôts et les revenus de notre sueur, qu'elles aillent affronter les djihadistes armés ! Le Mouvement démocratique, patriotique et populaire SURSAUT TOGO, du fond du cœur, souhaite au peuple togolais d'arracher le bonheur simple de vivre en peuple libre et heureux !

Peuple togolais, lève-toi en bloc une fois encore pour mettre fin à tant d'incapacités, à tant d'injustice, à tant de népotisme, à tant de corruption et à tant d'incompétence !

Peuple togolais, c'est ton droit et ton devoir de sortir en masse et dans l'unité, pour exiger le départ de tous ceux qui te font tant de mal depuis plus d'un demi-siècle.

Peuple togolais, c'est à toi et toi seul d'en décider ! Haut les cœurs : la liberté est au bout du chemin ! Quant à nous militants, sympathisants et amis du Mouvement patriotique populaire SURSAUT TOGO, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous continuons à travailler à t'apporter notre aide et notre appui pour la conquête de ta liberté et de ton développement.

Pour SURSAUT TOGO,

Le Président