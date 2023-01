Sénégal: Ligue 1 - Casa sports - Les bons et mauvais points de Ansou Diédhiou

Doublé depuis quelques journées à la tête du championnat, le Casa Sports a terminé l'année sur un bilan positif. Cette note est de l'entraîneur Ansou Diédhiou au terme de la 11ème journée disputée ce 30 décembre avant de marquer une trêve en raison du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu du 13 janvier au 7 février prochain. Revenant sur le parcours du champion en titre, le technicien ziguinchorois n'en relève pas moins les points négatifs des dernières journées. Toutefois, il reste sur son objectif initial qui est de remporter tous les trophées de cette saison.

Accroché le vendredi 30 décembre lors de son dernier match par le Stade de Mbour, le Casa Sports a terminé l'année avec une deuxième place (2e, 21 points) après 11 journées de championnat de Ligue 1. Un bilan globalement positif par l'entraîneur Ansou Diédhiou à l'heure d'observer la trêve pour les championnats d'Afrique des nations auquel le Sénégal prendra part du 13 janvier au 7 février prochain.

"Notre bilan est assez positif parce que l'année dernière, ce moment de la compétition, on était à 19 points. Aujourd'hui, nous sommes à 21 points. Je pense que c'est positif", note-t-il. Le coach ziguinchorois n'en relève pas moins quelques points négatifs dans le rendement de son équipe.

"Ce qui est négatif dans tout ça, c'est le nombre de buts que nous avons pris cette année. Parce que lors de la précédente saison, on était à 4 buts et aujourd'hui nous sommes à 12 buts encaissés. C'est là où le bât blesse. Mais, nous allons travailler à refaire notre défense. Parce que, nous avons encaissé beaucoup de buts cette année. A l'espace de 11 journées, c'est pratiquement 1 but par match et ce n'est pas bon pour une équipe qui prétend être champion", indique-t-il, avant de relever le manque de concentration notée lors de la dernière sortie de ses poulains contre l'équipe mbouroise.

"Nos erreurs sont dues à un manque de concentration des joueurs. Ils pensent que la concentration c'est de rester là à ne rien dire. La concentration c'est de vivre le match avant de venir sur le terrain, calculer les occasions, les passes qu'on va avoir, les jeux de tête et tout ça. C'est des actions qu'on doit maitriser avant mais jusque-là, les jeunes ne comprennent pas la concentration d'avant match. C'est cela qui nous manque. Mais, nous allons travailler à mettre nos joueurs dans ces conditions-là et les faire comprendre que la concentration c'est de se préparer avant de venir sur le terrain", souligne-t-il. Selon le technicien zigunchorois, le Casa Sports peut nourrir des regrets pour la perte de trois précieux points qui l'auraient permis de terminer l'année sur le fauteuil de leader.

"Nous allons partir à la trêve avec des regrets parce qu'on était venus pour les 3 points et on savait qu'on avait une équipe capable de les prendre. Malheureusement, nous retournons avec des regrets parce qu'on n'a pas été conquérants et très agressifs. Quand je dis qu'on n'a pas été agressifs c'est par rapport au jeu. C'est-à-dire aller booster l'adversaire, les pousser à faire des erreurs. C'est ça qui nous a manqué mais on ne crache pas non plus sur les 1 point", confie-t-il.

Ansou Diédhiou n'a toutefois pas manqué de rappeler l'objectif du club. "Nous voulons remporter tous les trophées. C'est évident parce qu'on ne peut pas tout remporter l'année dernière et avoir des objectifs différents. Nous voulons remporter tous les trophées cette année", fait t-il conclu.