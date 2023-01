Sénégal: Ndiaffate / Meurtre d'un enseignant par son ancien élève - Ses collègues, très en colère, prennent la rue

Un enseignant du nom de Bassirou Mbaye a été sauvagement tué par son ex-élève, dans la commune de Ndiaffate, située à environ une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de Kaolack. Alors qu'il préparait ses fiches pour le lendemain, Bassirou Mbaye aurait été surpris par cet ancien élève qui lui asséna un violent coup de bâton sur la tête ; coup auquel il n'a plus survécu. Même si à présent, beaucoup de versions ont été données par rapport à ce crime, les enseignants avec qui il travaillait à l'école élémentaire " Théophile Turpin " de Ndiaffate et tous leurs collègues de la région de Kaolack sont dans tous leurs états et réclament justice.

Hier, mercredi 4 janvier 2023, ils ont fermé toutes les classes et ont investi les ruelles de Ndiaffate pour manifester leur colère. Pour la mémoire de ce père de famille de deux enfants, tous des garçons, ces enseignants invitent les autorités à apporter toute la lumière sur cette affaire et exigent plus de sécurité pour les corps enseignants, surtout la sécurité dans les établissements. Pendant ce temps, le bourreau présumé de Bassirou Mbaye, qui était en fuite, est cueilli par la Brigade de Gendarmerie, en attendant l'autopsie du corps et les éventuelles décisions judiciaires. Quant à ses collègues, ils comptent observer 72h de grève renouvelable.