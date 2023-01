Sénégal: Exécution de programmes et projets - Macky Sall demande un plan d'action du gouvernement sur l'année 2023

Le président de la République est revenu, hier en Conseil des ministres, sur le bilan de certaines réalisations majeures de l'Etat, tout en indiquant des priorités de l'action gouvernementale en ce qui concerne plusieurs secteurs et ministères.

A cet effet, le communiqué issu de la rencontre rapporte que le chef de l'Etat a demandé au premier ministre, sur la base des orientations et des évaluations des programmes et projets exécutés ou en cours, de proposer, un plan d'action du gouvernement sur l'année 2023 qui sera examiné et validé en Conseil des ministres.

En conséquence, Macky Sall a rappelé la nécessité de veiller à l'exécution optimale de la loi de finances pour l'année 2023, en particuliers des programmes ministériels et d'anticiper sur toutes les procédures de passation de marchés conformément au nouveau Code entré en vigueur.

En outre, le président de la République a indiqué au Gouvernement, l'urgence de finaliser l'agenda législatif et réglementaire de l'année ; de programmer et de préparer les conseils interministériels habituels ; et de planifier l'exécution, à date, des investissements prioritaires régionaux issus des Conseils présidentiels et Conseils des ministres territorialisés.