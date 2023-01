Sénégal: Secteur de l'agriculture et du commerce - Macky Sall engage ses ministres

Le Président de la République Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres hier, mercredi 4 janvier 2023, au Palais de la République. Au cours de cette réunion, il a invité le Ministre de l'Agriculture à accélérer l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués dans le Delta du fleuve Sénégal et au niveau de l'Anambé. Macky Sall a aussi demandé au Premier Ministre et au Ministre en charge du Commerce, de réunir les acteurs nationaux et les sociétés privées d'exploitation de la ferraille afin d'assurer un encadrement adéquat des exportations.

En conseil des ministres hier, mercredi 4 janvier, le Chef de l'Etat Macky Sall a invité le Ministre de l'Agriculture à accélérer l'aménagement (par la SAED et la SODAGRI) de nouveaux périmètres irrigués dans le Delta du fleuve Sénégal et au niveau de l'Anambé et à faire une première évaluation globale de la campagne de commercialisation de l'arachide. Parlant de l'encadrement des activités liées au fer à béton et à la ferraille, il a demandé au Premier Ministre et au Ministre en charge du Commerce, de réunir les acteurs nationaux et les sociétés privées d'exploitation de la ferraille afin d'assurer un encadrement adéquat des exportations et une régulation stricte des activités de collecte et de commercialisation de ce secteur économique émergent au Sénégal.

Le Président de la République a aussi demandé d'accorder une vigilance particulière à la qualité du fer à béton avec des activités de contrôle systématique des industries sur le respect des normes, notamment le diamètre, la longueur et le marquage.

En outre, Macky Sall invite le Gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour l'instruction à temps des dossiers des personnes à la retraite en vue de la liquidation immédiate des pensions au niveau de l'IPRES et du Fonds national de Retraite (FNR). Le Chef de l'Etat a rappelé au Premier Ministre, la nécessité d'engager une réflexion sur la mutualisation des systèmes de retraite pour une évolution vers une Caisse nationale de Retraite.