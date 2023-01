Sénégal: Agression à mort d'un enseignant à Ndiaffate - La Cnept appelle les acteurs à la non-violence

Suite au décès d'un enseignant avant-hier, mardi 3 janvier, des suite des coups et blessures reçus à Ndiaffate, la Cnept, dans un communiqué daté d'hier, mercredi 4 janvier 2023, "dit stop à ces comportements malheureux qui n'honorent pas l'école sénégalaise avec zéro violence ". Selon la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Sénégal (Cnept), qui est aussi membre de la Consultation collective des Ong de l'Unesco, "la violence exercée de façon ignoble devient de plus en plus récurrente au sein des enseignants et la dernière en date se trouve être l'enseignant Bassirou Mbaye, en service à l'école Théophile Turpin de Ndiaffate, sauvagement tué".

La Cnept condamne avec la dernière énergie ces violences en milieu scolaire et demande au Gouvernement qui définit et met en œuvre les politiques publiques de mieux sécuriser les enseignants et aussi sanctionner de la manière la plus ferme les auteurs de ces actes. "Pour endiguer ce fléau qui commence à gangrener la bonne marche de la vie scolaire et universitaire, nous proposons de mener des actions de grande envergure de sensibilisation et de plaidoyer sur toute l'étendue du territoire national", a suggéré les camarades de Silèye Gorbal Sy, président du Comité exécutif national de la Cnept.

Et de lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif, à savoir les Inspecteurs d'Académie, les Syndicats d'Enseignants, les Associations des Parents d'Elèves, les élèves, les étudiants, les Collectivités territoriales, les Asc, la Presse, entre autres, pour une implication inclusive pour la que la non-violence à l'école et l'université, au-delà d'un simple slogan, devienne une réalité. Dejà, la Cnept a eu à initier plusieurs activités notamment des foras sur la prévention et la gestion des crises scolaires et universitaires. Et, sous ce chapitre, en sa qualité de membre du Comité du dialogue social, secteur de l'éducation, elle a eu aussi à jouer le rôle de facilitation notamment dans les réunions de monitoring entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de l'enseignement.

Pour rappel, c'est une dispute qui aurait viré au drame à Ndiaffate, une commune située dans le département de Kaolack. L'enseignant Bassirou Mbaye avait reçu un coup (poignardé selon certaines sources) d'un jeune du village, son "ami" conducteur de moto Jakarta, le 22 décembre dernier. Évacué dans un hôpital, il a été transféré à Dakar, vu son état de santé très critique. Malheureusement, l'enseignant a succombé à ses blessures dans la capitale sénégalaise, le mardi 3 janvier 2023.