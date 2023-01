Soudan: Daglo et Al-Hadi Idris concluent leur visite à l'Ouest Darfour

Genaina — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Mohamed Hamdan Daglo, le membre du Conseil Dr Al-Hadi Idris et la délégation qui les accompagne ont conclu leurs visites dans les États du Sud, du Centre et de l'Ouest Darfour, suite aux événements survenus récemment dans les États du Sud et du Centre Darfour.

Ces visites avaient pour but de traiter les problèmes et de prendre les mesures nécessaires pour éviter leur récurrence.

Lors de sa visite dans l'État de l'Ouest Darfour, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a présidé une réunion du comité de sécurité de l'État, au cours de laquelle il a écouté un briefing détaillé sur la situation sécuritaire dans l'État, qui a confirmé la stabilité de la situation sécuritaire à l'Ouest Darfour.

De son côté, le Wali adjoint de l'Etat de l'Ouest Darfour, Tigani Al-Taher Karshom, a dit dans une déclaration à la SUNA que la visite du Vice-Président du Conseil de Souveraineté à l'Etat est venue à la fin de sa tournée dans les Etats du Sud et du Centre Darfour pour s'informer sur les événements et prendre les mesures nécessaires pour la situation, faisant allusion à cet égard à la convocation d'une réunion conjointe pour discuter la sécurité et la situation humanitaire dans l'Etat de l'Ouest Darfour.

Karshom a souligné le souci de son gouvernement de préserver la stabilité dans l'État, en soulignant la discussion sur les moyens de fournir les services nécessaires aux citoyens, en plus de compléter l'hôpital spécialisé et de prévenir le glissement de terrain et l'érosion à Wadi Kaja.

Il a affirmé l'engagement du Vice-Président du Conseil de Souveraineté à soutenir les projets de développement dans l'État.