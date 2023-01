Soudan: Al-Hadi Idris - Mesures humanitaires et sécuritaires pour protéger les personnes affectées à Belail

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Dr. Al-Hadi Idris, a déclaré que la visite d'une délégation du Conseil de Souveraineté, dirigée par le Vice-Président du Conseil, Général Mohamed Hamdan Daglo, aux États du Sud, du Centre et de l'Ouest Darfour a eu lieu sous la lumière des événements qui ont eu lieu dans les États du Sud et du Centre Darfour et pour observer sur le terrain les conditions des personnes affectées.

Il a expliqué, lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Khartoum Mercredi, que pendant la visite, des mesures sécuritaires et humanitaires ont été prises pour protéger et secourir les personnes affectées par les événements survenus dans certaines zones de la localité de Belail dans l'État du Sud Darfour, notant que l'incident était une affaire criminelle qui s'est transformée en conflit ethnique.

Il a dit que la visite a révélé l'ampleur des dommages et des pertes de vies et de biens subis par les citoyens de ces villages, indiquant que des comités ont été formés pour enquêter et identifier les pertes et les dommages, dans lesquels les parties prenantes ont été impliquées.

Il a fait allusion aux contributions de l'administration indigène dans l'élaboration d'un document visant à mettre fin aux hostilités entre les tribus des Dajo et Rezeigat.