Egypte: Le pays affirme son engagement à fournir l'électricité au Soudan

Khartoum — L'Ambassadeur d'Egypte au Soudan, Hani Salah, a affirmé que son pays est entièrement prêt à fournir au Soudan tous ses besoins en électricité.

Lors de son discours à la célébration (nuit pour l'amour de l'Egypte à Khartoum) à l'occasion de la fin du mandat du Consul Général Egyptien, Ahmed Adly, organisée par le Centre Ankara pour les services dans la salle Dosa à Khartoum, avec la participation d'un certain nombre de personnalités nationales sous les auspices du Gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman, l'Ambassadeur Hani Salah, a noté que l'Égypte approvisionne actuellement le Soudan avec 80 mégawatts et s'efforce de l'augmenter à 1 000 mégawatts après avoir installé les transformateurs déjà à Khartoum et d'effectuer des modifications techniques dans le réseau interne, que la partie Soudanaise met en œuvre actuellement.

L'ambassadeur Egyptien a souligné l'accord entre l'Égypte et le Soudan pour compléter le projet d'Aswan, d'Abu Simbel et de Khartoum au cours des 5 à 7 prochaines années, considérant qu'il s'agit d'une réalisation globale et d'un projet historique pour le XXIe siècle sur le niveau mondial, indiquant que la période à venir verra des activités culturelles, artistiques et sportives et d'échange de visites sur tous les niveaux entre les deux pays.

Il a exprimé l'espoir d'activer un accord de jumelage entre la capitale Egyptienne Le Caire et la capitale Soudanaise Khartoum, en louant les efforts inlassables du Gouverneur de Khartoum, Ahmed Osman pour développer la capitale et sa gestion réussie de sa réhabilitation dans tous les domaines.

Il convient de noter le grand travail accompli au cours des 8 dernières années du gouvernement du Président Abdel-Fattah El-Sisi, pendant lesquelles l'Égypte a pu produire 59, 000 mégawatts d'électricité au lieu de 27, 000 mégawatts, avec une consommation locale de 37, 000 mégawatts, et en réalisant un surplus de production d'électricité équivalent à 27, 000 mégawatts, ce qui est également suffisant pour les besoins du Soudan qui atteignent 4, 000 mégawatts.