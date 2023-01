Madagascar: Tourisme - Le secteur de l'hôtellerie se relève

Les établissements hôteliers reprennent leur souffle. Les touristes reviennent petit à petit à Madagascar.

En bonne voie. Lucien retrouve son boulot de barmaid dans un grand hôtel à Nosy Be, après près d'un an de chômage, suite aux impacts de la crise sanitaire Covid-19, en 2020 et en 2021. Son ancien lieu de travail l'a réembauché, au mois de septembre. Cet établissement hôtelier a repris presque tous ses employés qu'il a dû suspendre, en 2021 après plusieurs mois off. Cet hôtel n'avait plus le moyen de payer ses employés, à l'époque. Il retrouve, petit à petit, son rythme d'avant l'épidémie de Covid-19, grâce à la réouverture des frontières, au mois de mars 2022.

Les touristes sont revenus. Au mois d'avril, huit cents passagers des vols internationaux et régionaux ont débarqué à l'aéroport de cette principale destination touristique de Madagascar. Au mois de décembre, ils étaient huit mille, selon le délégué du tourisme à Nosy Be, Iavy Tatiana Rambeloson. En général, ils passent une quinzaine de jours sur cette île. " Les établissements hôteliers ne sont pas les seuls à tirer profit de l'arrivée des touristes, mais également, toutes les autres activités, à savoir, la pêche, l'artisanat, car le tourisme n'est pas un cercle bouclé ", enchaine Iavy Tatiana Rambeloson.

Complet

Le secteur tourisme et de l'hôtellerie redémarre, également, dans la capitale. Plusieurs maisons d'hôte et hôtels dans le centre-ville affichent complet. " Nous n'avons pas de chambres disponibles, en ce moment. La plupart de nos clients sont des étrangers qui sont venus visiter Madagascar ", indique un responsable d'une maison d'hôte à Ambohijatovo.

Tous les acteurs du tourisme affirment que la relance du secteur tourisme est en bonne voie. " Nous n'avons pas encore connu l'affluence des clients avant l'épidémie de Covid-19, mais la situation actuelle est prometteuse. Nous souhaitons l'ouverture totale des frontières, et que l'État facilite l'arrivée des touristes ", indique le directeur de l'hôtel Le Combava à Ivato, Setra Andriamifidy, qui a reçu une médaille d'argent décernée par la Fédération internationale du Tourisme, pour la bonne réputation de l'établissement, mardi. Le président de cette fédération se dit confiant pour l'avenir du tourisme à Madagascar. " J'ai rencontré plusieurs professionnels à Mahajanga et à Toamasina. Ils travaillent dur et avec beaucoup de professionnalisme, pour faire en sorte que les touristes soient séduits ", lance le président du FIT, Jean Eric Duluc.