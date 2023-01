Afrique: Infrastructure - Les travaux de construction de l'ANAC au point mort

Prévu être fonctionnel depuis quelques années, le grand bâtiment de l'Académie nationale des arts et de la culture, ANAC, n'est pas toujours construit. Aucune évolution.

Cela fait trois ans que les acteurs culturels nationaux attendent l'ouverture de l'Académie nationale d'art et de la culture, située dans l'enceinte du Palais d' Ambohitsorohitra, plus précisément à " Ambohitsorohitra Ambany ".Les travaux de construction n'ont pas avancé, alors que ce projet a été lancé en l'an 2019. Une partie de l'infrastructure est déjà mise en place mais il y a encore une masse à faire, surtout du côté des finitions. Quelques ouvriers viennent encore mais les travaux qu'ils peuvent faire sont limités. Concernant l'arrêt du chantier, aucune explication n'a été reçue venant des responsables de l'ANAC, l'ancien CNEMD( Conservatoire national de l'Education musicale de Madagascar). La date de la suite de la construction est encore floue.

Un foyer des Arts

L' ANAC a pour but de valoriser les créations artistiques, en se basant sur la pédagogie. Il accueillera les apprentis ainsi que les artistes professionnels d'arts. Une fois que le bâtiment sera achevé, l' ancien CNEMD d'Ampefiloha sera transféré à " Ambohitsorohitra Ambany " et continuera ses activités culturelles basées sur l'art et la musique. Pour rappel, l'Académie nationale des arts et de la culture comprendra plus d' une trentaine de salles de formations pour les différentes branches tels que l' art plastique, l' art de la scène, l' art oratoire, le cinéma, la photographie, la musique et l'art médiatique, ainsi qu'une grande salle de théâtre et d'exposition.