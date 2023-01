Madagascar: Centre immatriculation Mahajanga - Plus de six mille permis de conduire délivrés

La délivrance des cartes grises et permis de conduire biométriques au niveau du centre d'immatriculation de Mahajanga (CIM) a repris depuis le mois de décembre.

Ce, après une période de pénurie de l'imprimé utile pour la confection de ces documents. Le fameux imprimé est importé de la Grèce, grâce à la coopération entre les deux pays. En 2022, six mille soixante et un permis de conduire biométriques ont été délivrés par le centre d'immatriculation. Tandis que trois mille nouvelles cartes grises ont été confectionnées l'année dernière, jusqu'en décembre.

En novembre, aucun permis de conduire ni carte grise n'a pu être délivré en raison de cette insuffisance de papier. Le mois dernier, le CIM a dû confectionner et distribuer cinq-cents pièces pour le compte du mois de novembre seulement.

Droit à payer

Les nombreux rendez-vous pris pour le mois de décembre sont ajournés pour ce janvier. En général, une vingtaine d'autorisations de conduire sont remises par mois. " Nous procédons à une amélioration de la prestation de service et qualité de travail. Après l'acheminement des imprimés, la délivrance des pièces pour les cartes grises et permis de conduire a repris, et nous allons procéder à l'accélération de la livraison. Il est en version plus sécurisée qu'auparavant. L'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie a perturbé l'importation de ces papiers spéciaux ", a expliqué le chef de centre, Hervé Marius Rakotoson.

Le droit à payer auprès du bureau de la Trésorerie générale de Mahajanga pour le permis de conduire est de 38 000 ariary. Un frais en plus, 2 000 ariary pour les catégories de permis, A et B, est aussi exigé par l'administration locale. Pour la carte grise biométrique, il faut payer 75 000 ariary en plus des 2 000 ariary. Par ailleurs, l'immatriculation des véhicules à Mahajanga est déjà passée à la catégorie MF, le dernier numéro enregistré est 2255 MF. Soit, plus de cinquante mille voitures sont immatriculées dans la province de Mahajanga depuis presque plusieurs décennies.