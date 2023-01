Madagascar: Tennis - Jeux des îles et championnats d'Afrique en priorités

L'année qui commence sera celle d'une ouverture vers des nouveaux horizons pour la FMT, sans oublier les grands rendez-vous qui attendent le tennis malgache.

La nouvelle équipe de la Fédération malgache du tennis (FMT) entame sa deuxième année d'exercice cette année 2023. Pour commencer l'année, elle a dressé un petit bilan de l'année 2022 par téléphone hier (parce que le président réside à Antsirabe) en termes de rencontres et rendements pour les raquettes malgaches, et elle se projette déjà vers l'avenir, dont l'objectif principal pour l'année 2023 est d'abord de vulgariser le tennis malgache en dehors de la capitale et ses environnants, et ensuite d'honorer plus de rencontres internationales pour hausser le niveau du tennis malgache.

La FMT a réussi à organiser le championnat de Madagascar toutes catégories confondues à Antsirabe, et le fait marquant de l'année 2022 a été la réception au COT d'Ilafy de deux circuits ITF junior U14 et U18 en septembre et octobre de l'an passé.

L'année 2022 a été une première expérience réussie sous l'ère du président nouvellement élu Naina Zandina Rakotomaniraka et de son équipe. " La perfection n'existe pas mais c'est quand même une belle aventure pleine de succès. L'année 2022 a été une année de libération de toutes charges financières. Madagascar est revenu dans le giron du tennis international en régularisant deux années d'impayés, plus l'année 2022, au niveau du CAT, la Confédération africaine du tennis, et de la Fédération internationale du tennis ". Dès sa prise de fonction à la tête de la FMT, l'équipe dirigeante n'a pas chômé. Elle a commencé les activités par la formation des coaches dans la section de Marovatana, à Toamasina et à Boeny. Nous avons entamé la formation " play and stay " dont l'importance a été la possibilité de suivre la formation d'entraîneur level one.

Relance du programme JTI

En 2023, la politique de la Fédération malgache de tennis ne change pas. La Fédération s'implique un peu plus sur le développement du tennis malgache et elle offrira plus de matches pour les raquettes malgaches, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international. L'objectif cette année sera les JIOI de 2023 et les championnats d'Afrique.

Sur le plan local, la FMT continue la politique de développement des jeunes talents à travers la relance du programme JTI, Junior Tennis Initiative. C'est un programme de développement du tennis dans la catégorie des moins de 14 ans dont le financement est assuré par l'International Tennis Federation (ITF). Comme Madagascar hébergera la onzième édition des JIOI de 2023, la FMT prépare déjà ses joueurs et joueuses pour ce grand rendez-vous. Elle est solidaire avec les autres fédérations, qui en appellent haut et fort au début des regroupements des athlètes, car les résultats en dépendent.

Sur le plan international, la FMT compte organiser au moins deux tournois du circuit ITF pour donner plus de chances aux raquettes malgaches de côtoyer des adversaires de diverses nations. Madagascar prendra part aux championnats d'Afrique. Six raquettes (trois filles, trois garçons) ont quitté le pays hier soir pour prendre part au championnat d'Afrique australe à Zimbabwe.