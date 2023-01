Algérie: Football/CHAN-2022 - Le Stade de Baraki, fin prêt à accueillir la compétition du CHAN

ALGER-Le stade flambant neuf de Baraki (Alger) est fin prêt à accueillir le Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN-2022), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février, a affirmé mercredi à Alger, le chef de projet de cette infrastructure sportive, Abdelhamid Bourouma.

"Le stade est fin prêt à accueillir la compétition du CHAN ou tout autre match. Nous pouvons dire que l'Algérie a un vrai bijou qui répond à toutes les normes exigées par la Fédération internationale de football (FIFA), et qu'il faut entretenir", a déclaré M. Bourouma lors d'une tournée effectuée au niveau de cette infrastructure, en compagnie des représentants des médias nationaux.

Baptisé "Nelson Mandela", le stade de Baraki "dispose de 40.000 places, dont 6.500 en tribunes officielles, 22 salons VIP, un terrain en gazon naturel (100%), et un autre pour les entrainements, en sus d'un parking de plus de 2.000 voitures pour les supporters, et de deux autres réservés aux officiels et médias", a ajouté le responsable.

Les portes d'entrée au stade, poursuit-il, sont au nombre de six (6), destinées aux supporters et aux personnalités officielles et sportives.

"Nous avons six (6) portes, une pour les VIP, une autre pour les officiels et une porte pour la logistique, tandis que les trois autres seront réservées aux supporters pour faciliter l'accès au stade", a-t-il soutenu.

"Cette infrastructure sportive dispose d'une salle de contrôle à distance pour fermer les portes d'entrée et contrôler le matériel. Elle est aussi dotée d'équipements modernes qui facilitent le travail des journalistes, notamment en termes d'Internet et de retransmission en direct", ajoute le responsable.

Une tribune d'une capacité de 240 sièges est réservée aux journalistes et une salle de 250 places est dédiée aux conférences de presse.

Le directeur des équipements publics au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Maidi Tifour, a affirmé que le stade était prêt sur tous les plans. Il peut même abriter deux matchs par jour, puisqu'il est doté de quatre vestiaires, a-t-il ajouté.

"Les dernières retouches sont en train d'être apportées et ne restent sur place que les travailleurs en charge de l'hygiène. Après l'achèvement des travaux, le 5 juillet dernier, nous avons testé les équipements, dignes des stades internationaux, et les tests ont été concluants", a-t-il expliqué.

Le stade est doté de dix plateformes pouvant accueillir 36 caméras pour les retransmissions télé et de 416 caméras de surveillance, a-t-il fait savoir.

Le projet confié au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été réalisé par 30 entreprises algériennes de différents secteurs en plus de la société chinoise qui l'a supervisé.

Le stade Nelson-Mandela de Baraki abritera les matchs d'ouverture et de clôture du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), ainsi que les matchs du groupe A dans lequel évoluent l'Algérie, la Libye, l'Ethiopie et le Mozambique et ceux des quarts de finales et des demi-finales.