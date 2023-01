Ile Maurice: Organisation au travail - Le concept hybride gagne du terrain

La crise sanitaire du Covid-19 a imposé le télétravail et a accéléré les transformations dans les méthodes de travail. Ce mode adopté en un clic est entré dans les mœurs de diverses entreprises vu ses multiples avantages, notamment les gains en temps et en économie ainsi que pouvoir mieux concilier vie personnelle et professionnelle. Depuis la reprise progressive des activités, la tendance de l'organisation au travail est hybride.

De nombreuses entreprises ont fait le choix de mixer le travail à distance et en présentiel dans les secteurs où c'est applicable. Ce, pour maintenir le lien social et aussi pour valoriser l'autonomie de chacun en distanciel. Le rapport au travail et les pratiques managériales des entreprises ont ainsi été revus.

Ajmal Ticowree, directeur du groupe Shamal et des entreprises associées, explique que dans les secteurs où le télétravail peut être implémenté, il est important d'avoir une bonne communication ainsi qu'un système pour bien suivre les opérations. "Ce n'est pas une question de présence physique au bureau mais d'avoir des outils pour pouvoir donner un service adéquat ou même meilleur qu'avant. Le télétravail nous permet d'être focalisés sur les chiffres des entreprises au lieu d'être focalisés sur tout ce qui est disciplinaire, par exemple heure d'entrée et de sortie, utilisation des transports... Nous investissons beaucoup d'argent dans les logiciels qui permettent de bien gérer les opérations tout en respectant le droit à la déconnexion." Parallèlement, avec le concept hybride, un espace au bureau est disponible pour les employés et ils peuvent aussi opérer de la maison ou dans un tiers lieu, notamment de l'étranger, du moment que le travail est bien fait.

Selon le directeur du groupe Shamal, le télétravail a fait émerger des employés qui sont engagés dans leur travail et leur a donné l'opportunité d'être auto-disciplinés et automotivés, de devenir des leaders de demain. "2023 est notre objectif de pouvoir faire plus pour pouvoir donner à nos clients et employés cette flexibilité. Cela requiert naturellement de la formation et des équipements et ressources comme laptop, connexion internet, smart phone", soutient Ajmal Ticowree.

Pour sa part, un responsable des ressources humaines d'une entreprise dans la grande distribution, relève qu'il a deux façons de penser. "La première est la nécessité d'avoir les employés au bureau car cela facilite les choses et permet d'avoir plus de contrôle et la deuxième où tout le monde est traité comme des adultes ou on responsabilise et on fait confiance. Le responsable reste en contact avec ses employés et on ne trouve pas que cela pose un problème au niveau de la performance. Ce sont des adultes et ils font leur travail. C'est au département de gérer en fonction des besoins opérationnels." Celui-ci relève, par ailleurs, que chaque entreprise a sa propre réalité et sa propre façon d'opérer. Il estime que le télétravail sera en constante adaptation et qu'il est important que l'entreprise ait une politique flexible qui convient à la fois à l'employé et à l'entreprise et à ses clients surtout.

Vu la tendance de l'organisation du travail hybride, l'espace de travail est aussi remanié. L'immobilier de bureau se tourne de plus en plus vers les facilités pour répondre à la demande du concept hybride, présentiel et distanciel, reposant sur la flexibilité et la fluidité