Tunisie: Le Festival arabe de la radio et télévision arabe de retour en Tunisie, 2e congrès des médias arabes les 13 et 14 janvier à Tunis

TUNIS — Après une seule édition organisée en Arabe Saoudite, le Festival arabe de la radio et télévision arabe qui fêtera cette année sa 23ème édition, est de retour en Tunisie.

La nouvelle a été annoncé, jeudi, par Abderrahim Sliman, directeur général de l'union des radiodiffusions des Etats arabes (arab states broadcasting union, Asbu).

Au cours d'une conférence de presse, au siège de l'Union à Tunis, sur le deuxième congrès des médias arabes, Sliman a dévoilé la date de la prochaine édition du Festival arabe de la radio et télévision arabe qui aura lieu du 12 au 15 juin 2023, à la Cité de la culture à Tunis.

Il a également annoncé le programme général du deuxième congrès des médias arabes qui sera organisé les 13 et 14 janvier à Tunis autour de la domination du numérique mondial et les moyens d'y faire face en région arabe. Il a présenté les grandes lignes de ce rendez-vous tout en évoquant une question d'actualité qui concerne aussi plusieurs autres régions du monde.

Le responsable à l'Asbu a annoncé qu'une feuille de route fixera la stratégie générale au niveau des contenus numériques orientés vers les publics arabes ainsi qu'au niveau des législations qui régissent les médias et l'économie numérique dans la région.

La création un observatoire arabe de l'audiovisuel arabe est parmi les outils qui seront mis en place. En parallèle, il y aura un renforcement des compétences des professionnels dans le secteur des médias, à travers la formation continue et un meilleur usage des outils numériques.

Le congrès verra la participation de spécialistes représentant la Ligue des Etats arabes, les organisations régionales arabes, les ministres arabes en charge des médias et autres invités parmi les sociétés internationales de médias numériques et les spécialistes des médias, en économie numérique et en sociologie.

Les recommandations issues du congrès seront présentées à la présidence de la Ligue des Etats arabes après leur adoption par les ministres en charge des médias dans les pays membres.

Rappelons que le Festival arabe de la radio et télévision arabe est un rendez-vous annuel d'envergure régionale organisé par l'Asbu en partenariat avec les Etablissements de la radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

La Cité de la culture accueillera pour la quatrième fois cet évènement d'envergure qui était auparavant organisé à Yasmine Hammamet.

Le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

Chaque année, il accueille les instances membres de l'Asbu parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes.

Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

Le festival prévoit deux compétitions officielles et une compétition parallèle pour les professionnels des médias de l'audiovisuel au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats.

Habituellement, les cérémonies d'ouverture et de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Faty