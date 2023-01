Afrique Centrale: Nord-Kivu - Accalmie à Binza après 3 jours d'affrontements entre les FARDC et le M23

Une accalmie s'observe ce jeudi matin dans le groupement de Binza, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), après 3 jours d'affrontements. A l'issue de ces combats, les rebelles du M23 ont occupé l'agglomération importante de Nyamilima, sur l'axe routier Kiwanja - Ishasha.

Les sources dans la région indiquent que la zone reste très instable à la suite de la présence des nombreux groupes milices.

Après l'occupation sans combats, par les rebelles du M23, des agglomérations de Buramba et Nyamilima, dans la matinée de mercredi 4 janvier, la zone est restée calme, jusque ce jeudi matin, indiquent plusieurs sources contactées dans la zone.

Selon ces sources, les rebelles qui occupent les deux agglomérations situées à environ 40 kilometres de Kiwanja se retrouvent presqu'entourés par les miliciens locaux, mai mai et FDLR. Ces derniers, après avoir abandonné Nyamilima et Buramba aux M23, ont été apercus, tard dans la soirée de mercredi, les uns à Katwiguru et Kisharo, a une dizaine de kilomètres au sud de Nyamilima, et les autres dans les villages Nyaruhange et Ishasha, à 20 kilomètres plus au nord vers la frontière avec l'Ouganda.

Ce qui, selon ces sources, n'augure rien de bon pour la sécurité dans cette zone et où l'on redoute des affrontements à tout moment entre ces miliciens et les rebelles.

Par ailleurs, dans la zone de Tongo, Bambo et Bishusha, une accalmie règne. Toutefois, les notables locaux dénoncent une poursuite du renforcement des positions des rebelles du M23 en hommes et matériels militaires.

Ce sont en particulier les positions occupées par les rebelles à Kabizo, Bambu et Kishishe.