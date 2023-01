Congo-Kinshasa: Crimes dans l'est - La Cour pénale internationale appelée à enquêter

Le Réseau contre le terrorisme (RCT) en République démocratique du Congo (RDC) a salué, le 3 janvier, le dernier rapport des experts des Nations unies portant sur l'agression dont le pays est victime dans sa partie est, exhortant la Cour pénale internationale (CPI) à se saisir des cas de violations graves de droits de l'homme et de mener des poursuites contre leurs auteurs afin de mettre fin à l'impunité du M23 et son soutien par le Rwanda.

Le RCT réunit près de cent cinquante organisations de la société civile. Il exige, en effet, des sanctions contre le Rwanda et demande à la CPI d'amorcer les enquêtes aux fins de poursuites des plus hauts responsables des crimes commis dans l'est de la RDC.

Cette plate-forme note que le rapport de l'Organisation des Nations unies établit clairement que le M23 a utilisé des enfants combattants, bombardé des biens à caractère civil et commis des meurtres, des viols, des détentions arbitraires, des tortures ainsi que d'autres exactions qui ont provoqué des déplacements forcés de la population à l'intérieur du pays et à l'étranger. Ces actes sont constitutifs, selon les organisations non gouvernementales signataires, de crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes économiques.

Le RCT appelle le gouvernement congolais, la société civile et tous les partis politiques actifs au pays à maintenir la pression sur la communauté internationale, en général, et sur la CPI, en particulier, pour qu'ils s'engagent dans des actions devant mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs des crimes graves commis dans l'est du pays.