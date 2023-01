Cameroun: Magil arrête définitivement les travaux au complexe d'Olembe

La firme canadienne a unilatéralement résilié le contrat qui les liait à l'état du Cameroun pour la réalisation du complexe sportif d'Olembe.

Dans une correspondance à lendroi du Premier ministre en date du 03 janvier 2023, le ministre camerounais des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, informe le chef du gouvernement de la résiliation unilatérale du contrat par Magil.

La Ministre Mouelle Kombi a indiqué avoir reçu le 06 décembre 2022 une correspondance de Magil Construction faisant état de leur intention de résilier le contrat qui les lie pour l'achèvement du complexe sportif d'Olembe.

Magil a ensuite envoyé un autre avertissement le 21 décembre, précisant qu'il quittait le site et que les deux parties se rencontreraient devant un tribunal international à partir du 05 janvier.

La société est allée plus loin en demandant le paiement immédiat de 10% de la valeur du projet, conformément à l'article 18.7 du contrat et a également demandé d'autres compensations financières.

Le ministre des Sports affirme que la décision de Magil Construction de résilier unilatéralement le contrat d'achèvement du complexe sportif d'Olembe, n'a pas été une surprise, car après la signature dudit contrat, les actes posés par Magil ont démontré des intentions malsaines.

" Au moment où cette société (Magil) a repris le site, le stade principal, l'hôtel, le centre commercial et les deux stades d'entraînement étaient déjà construits. Force est de constater qu'après deux ans de travaux et 42 milliards de FCFA consommés dont 38 milliards du prêt pré-garanti et 4 milliards du prêt relais de l'Etat, Magil n'a achevé aucune composante du complexe Olembe Sports laissé par PICCINI. Ces montants cumulés représentent 76% du budget total du projet. Sachant que les autres composantes de la phase 2, prévues par PICCINI, et bien que revues, restaient au stade de la maquette. Cependant, nous avons émis des ordres de service à Magil et validé le projet de programmation proposé par ce dernier ", a déclaré le correspondant du ministre des Sports.

Mouelle Kombi soutient que, suite à la résiliation unilatérale du contrat, l'État du Cameroun doit réclamer des frais sur les avances versées à Magil.

"La résiliation unilatérale du contrat d'achèvement des travaux du Complexe Sportif d'Olembé par cette société signifie que l'Etat doit lui réclamer, la restitution immédiate d'une partie de l'avance de démarrage ainsi que celle du prêt relais de 4 milliards, faute de quoi MAGIL devra être poursuivi pour atteinte au bien public ", a ajouté le ministre.

La construction du complexe sportif d'Olembe, a duré de nombreuses années, et est maintenant estimée à environ 250 milliards de FCFA, au lieu des 155 milliards de FCFA initialement prévus comme budget pour le projet.

Le stade de football principal du complexe et ses annexes ont été achevés fin 2021 et ont accueillis les cérémonies d'ouverture ,de clôture mais aussi les rencontres du groupe A de la CAN 2021.

Cependant, la deuxième phase du projet qui devait voir la construction d'un gymnase, d'une piscine olympique, de courts de tennis ainsi que de terrains de basket, de volley et de handball, n'a toujours pas démarré.

Magil a repris le chantier du complexe sportif d'Olembe en décembre 2019, après la résiliation du contrat du premier entrepreneur, la firme italienne PICCINI.

Reste à savoir jusqu'où ira l'affaire entre Magil Construction et l'Etat camerounais, mais le complexe sportif d'Olembe est loin d'être achevé, plus de 10 ans après l'annonce du projet.