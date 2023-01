Cote d'Ivoire: Nouvel an- Alassane Ouattara échange avec les corps constitués

Plateau, les vœux de nouvel An de l'ensemble des corps constitués, notamment le corps diplomatique et les organisations internationales; les institutions de la République et le corps judiciaire; les entités déconcentrées (préfets de région) et décentralisées (présidents de conseils régionaux et maires); la hiérarchie des Forces de défense et de sécurité (Fds); le secteur privé, les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les universitaires; les rois, chefs traditionnels et guides religieux.

Le Chef de l'État ivoirien s'est félicité des prières et bénédictions de santé, de paix et de développement faites à son endroit par les représentants de ces forces vives de la nation.

Devant ses hôtes du jour, M. Ouattara a salué l'engagement des membres du corps diplomatique ''en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération'' entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire.

Convaincu que « la paix est un trésor et que sans paix il n'y a pas de développement durable », Alassane Ouattara a assuré qu'il s'emploiera à consolider les acquis.

Aux rois, chefs traditionnels et guides religieux qui l'ont félicité et encouragé pour ses efforts inlassables au profit de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale, Alassane Ouattara a dit que « les perspectives de notre pays sont bonnes, mais sans paix et sécurité, il ne peut y avoir de développent durable ».

Leur indiquant que « la question de la réconciliation demeure une préoccupation pour lui et le gouvernement », le Président les a invités à davantage d'engagement à la sensibilisation des jeunes sur l'importance de la cohésion sociale et du dialogue et à continuer d'œuvrer à cette sensibilisation pour que les jeunes « restent indifférents aux discours de l'extrémisme religieux et au terrorisme ».

Par ailleurs, il a traduit sa reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (Fds) pour les nombreux « efforts consentis pour que les concitoyens vivent dans la paix, la quiétude et la sécurité ». Il a exhorté les Fds à rester au service d'une Côte d'Ivoire forte et solidaire et à maintenir un climat de paix et de sécurité, notamment durant l'organisation en novembre prochain des élections locales (régionales et municipales) et de la Can de football en janvier/février 2024.

Aussi, il est revenu sur « le développement humain demeure sa priorité absolue et le gouvernement ne cesse de poursuivre les efforts déjà engagés pour le bien-être des populations ». D'où son appel à la population à « s'approprier toutes les initiatives de développement » initiées en leur faveur.

Aux acteurs du secteur privé, il a dit ses remerciements pour avoir accompagné le gouvernement dans la création d'entreprises, maintenu une croissance forte et préservé le pouvoir d'achat des populations.

Tout en rappelant que 75% du financement du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025 sont attendus du secteur privé, Alassane Ouattara entend améliorer davantage le climat des affaires et le soutien aux Pme. Et, selon lui, le gouvernement se tiendra aux côtés du secteur privé pour accélérer le développement.

Tour à tour, les différentes entités qui se sont succédé se sont félicitées des progrès économiques (avec un taux de croissance de 7,4% en 2021), sociaux, de paix, et de stabilit engrangés par la Côte d'Ivoire sous le leadership du Président Alassane Ouattara, ont salué les performances et perspectives économiques prometteuses du pays avec une croissance projetée à environ 7% sur la période 2022-2025.

Elles ont réaffirmé leur « indéfectible soutien » et leur engagement à ''rester mobilisées pour appuyer la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du Programme social du Gouvernement (Psgouv) et de la vision 2030 pour « Une Côte d'Ivoire solidaire « tant souhaitée par le Chef de l’Etat. Signalons que le Vice-Président de la République Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Patrick Achi et l'ensemble des membres du gouvernement, ont pris part à cette cérémonie.