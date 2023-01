Afrique: La COP27 en Égypte est l'événement international le plus important sur le climat en 2022

L'accueil et l'organisation par l'Égypte de la 27e conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques (COP 27), est l'un des événements internationaux les plus importants de l'ONU au cours de l'année 2022, a affirmé l'Organisation des Nations-Unies (ONU), dans son récent rapport sur les résultats des initiatives de 2022 sur le climat.

Lors de cet événement, les négociateurs ont pu convenir non seulement d'élaborer un document final à cet égard, mais aussi d'établir un mécanisme de financement pour indemniser les pays vulnérables des pertes et des dommages dus aux catastrophes climatiques.

Les Nations Unies ont maintenu l'urgence climatique au premier plan de l'agenda international, et parvenu aux accords majeurs sur le financement et la biodiversité, malgré des phénomènes météorologiques catastrophiques, la crise du carburant en raison du conflit russo-ukrainien et les émissions de gaz à effet de serre.

L'ONU a tenu, cette année, trois sommets importants sur le climat; la Conférence sur les océans en juin, la COP27 en novembre et la COP15 en décembre, ce qui prouve que l'ONU ne se contente pas seulement d'évoquer les conditions climatiques critiques mais aussi de prendre des mesures concrètes, selon le rapport.

Ces trois événements, surtout la COP27 tenue en novembre à Charm El-Cheikh, portent leurs fruits en promouvant les engagements internationaux pour protéger l'environnement et réduire les dommages et pertes dus aux activités humaines, de réduction des dommages et des destructions causés par l'activité humaine.