Congo-Kinshasa: Le M23 empêche toujours le retour des déplacés de Kimbumba

Malgré l'annonce de retrait, les rebelles du M23 sont toujours visibles à Kibumba, empêchant le retour des habitants.

L'annonce de leur retrait, il y a un peu plus d'une semaine, avait donné de l'espoir aux habitants qui souhaitaient rentrer chez eux. Mais, dans l'Est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 sont toujours visibles à Kibumba. Le 23 décembre, ils avaient pourtant annoncer se retirer des positions qu'ils occupaient depuis plus d'un mois dans cette région et avaient même participé à une cérémonie de "passation" avec des officiers de la force régionale d'Afrique de l'Est (EAC), indiquant ainsi se conformer aux recommandations de Luanda et accorder une chance à un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa.

"Nous craignons pour notre sécurité"

Mais aujourd'hui des rebelles sont toujours présents. Une déception pour les habitants déplacés, souvent réfugiés en territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu, à Kanyaruchinya. C'est le cas par exemple de Francine et son mari Denis Nzabinesha. Ils ont pu regagner leur domicile à Kibumba avant de changer d'avis et de retourner au camp des déplacés à cause des combattants du M23 toujours présents dans leur village.

"Quand on a remarqué leur présence, on a changé d'avis, nous sommes alors partis au champ pour récolter quelques pommes de terre pour qu'on ait de quoi manger", raconte Francine. "Mais en rentrant, ils ont voulu nous déposséder même de nos récoltes. Ils nous demandent de regagner nos maisons, mais nous ne voulons pas rentrer craignant pour notre sécurité. "

Son mari Denis Nzabinesha, raconte même que les rebelles se livrent à des actes de pillage. Ils avaient essayé de les empêcher de retourner avec leurs biens. "Nous les avons vu en train d'emporter les biens qu'ils ont volé dans nos maisons et même les récoltes venues de nos champs", se désole-t-il. "Ils nous ont dit qu'ils ne veulent voir personne prendre quoi que ce soit à Kibumba pour le camp à Kanyaruchinya. Ce que nous avions vu chez nous à Kibumba a redoublé notre peur et nous avions perdu espoir d'y retourner tôt."

"Une mascarade"

Pour Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, la cérémonie de remise du groupement de Kibumba n'était qu'une mascarade. Pour lui, le M23 a voulu juste gagner un peu de temps face aux forces armées de la République démocratique du Congo. "Le M23 se moque de la population congolaise plus précisément des déplacés qui vivent dans des camps, qui continuent de traverser des moments difficiles", insiste-t-il. "Le groupe a voulu tromper la vigilance des forces de l'EAC et des forces armées de la République démocratique du Congo."