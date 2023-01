Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Janvier 2023

Sénégal : Affaire fonds anti- Covid-19 - Interdiction d'un rassemblement de l'opposition

Les autorités sénégalaises ont interdit jeudi une manifestation prévue ce vendredi à Dakar par l'opposition, pour dénoncer des irrégularités dans la gestion d'un fonds anti-covid relevées dans un rapport de la Cour des comptes, a-t-on appris de source officielle. Les autorités sénégalaises ont interdit jeudi une manifestation prévue vendredi à Dakar par l'opposition, pour dénoncer des irrégularités dans la gestion d'un fonds anti-covid relevées dans un rapport de la Cour des comptes, a-t-on appris de source officielle. La place de la Nation, près du centre-ville de Dakar, abrite habituellement des manifestations, comme celle du 30 décembre à l'appel d'organisations de la société civile contre les irrégularités dans la gestion du fonds anti-covid. (Source : Euronews)

Côte d'Ivoire : Elections sénatoriales - Fin 2023 ou début 2024

L'année 2023 sera marquée par la tenue, au mois d'octobre-novembre, des élections locales en vue du renouvellement du mandat des conseillers régionaux et municipaux. « Quant aux élections sénatoriales, nous souhaitons qu'elles se tiennent après les élections locales, sans doute en fin d'année 2023 ou début 2024 » pour permettre à tous les partis politiques d'y prendre part « totalement » et de façon « inclusive », a dit Alassane Ouattara, lors d'échanges de vœux du nouvel an à la présidence.

Le chef de l'Etat ivoirien, M. Alassane Ouattara, s'est félicité de ce qu'en 2022, au plan politique, le pays a connu un « climat apaisé sur l'ensemble du territoire national et la consolidation de la démocratie » avec la rencontre de ses prédécesseurs, MM. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Il a d'ailleurs rappelé la tenue de la cinquième phase du dialogue politique entre le gouvernement et les principaux partis politiques et organisations de la société civile qui s'est déroulée du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, sous la conduite du Premier ministre, Patrick Achi. (Source : Presse locale)

Mali : Trésors Humains vivants - Le Mali proclame 6 nouvelles personnalités

Six nouveaux trésors vivants (Thv) figurent désormais au patrimoine culturel immatériel du Mali pour 2022. Personnalités exceptionnelles, reconnues pour leur savoir-faire ou leur savoir être, elles incarnent la reconnaissance de valeurs fondatrices et ont un rôle indispensable dans la création ou la sauvegarde des patrimoines culturels. Leurs compétences se manifestent dans plusieurs domaines que sont l'artisanat, l'architecture de terre, la pharmacopée, la magie, les religions africaines, la géomancie ou encore la médiation sociale et culturelle. Au Mali, la commission nationale de sélection a été mise en place en 2008 et est à sa troisième sélection. Le patrimoine matériel qui valorise les sites des monuments historiques et témoignent de l'histoire des peuples et des civilisations. (Source : journal du Mali)

Guinée : Environnement politique - L'ex coordinateur du Fndc à la direction des investigations judiciaires

L'ex- coordinateur national du front national pour la défense de la Constitution (Fndc) Abdourahmane Sano, était hier dans les locaux de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie. Joint par le correspondant d'Apa à Conakry, Abdourahmane Sano est revenu sur cette convocation. « La seule chose qu'on m'a signifié est que j'ai été à une réunion mais qu'est-ce qu'ils trouvent derrière ça, je ne peux pas vous le dire d'abord » a-t-il expliqué. Abdourahmane Sano est l'un des leaders de la société civile guinéenne qui a combattu le projet de troisième mandat d'Alpha Condé, avant la chute de ce dernier le 5 septembre 2021.

Le Coordinateur de la Plate-forme nationale des Citoyens Unis pour le Développement (Pcud) l'une des grandes organisations de la société civile guinéenne a quitté la tête du Fndc depuis février 2022. Tout comme les autres membres de cette entité dissoute par le Comité national du rassemblement pour le développement (Cnrd), la junte militaire en Guinée, Abdourahmane Sano n'hésite pas à montrer son désaccord sur certaines décisions prises par les autorités de la transition guinéenne. (Source : Apa)

Tchad : Gouvernance - Une nomination en haut-lieu fait scandale

C'est une nomination qui fait grand bruit au Tchad. Ce mercredi 4 janvier, le général Idriss Youssouf Boy, ancien secrétaire particulier du président de la transition, a été nommé directeur de cabinet civil du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Problème : le général Idriss Youssouf Boy avait, dans le passé, été démis de ses fonctions de secrétaire particulier de son cousin, Mahamat Idriss Déby Itno, pour des faits de corruption portant sur plusieurs milliards de Fcfa à la Société des hydrocarbures du Tchad. Sa nomination aujourd'hui suscite donc beaucoup de réactions, pas toujours positives. (Source : Dw)

Cameroun : Lycée bilingue de Bafoussam - Près de 100 élèves exclus

L'année scolaire s'achève pour les concernés au terme du premier trimestre. La majorité a enregistré le quota d'heures d'absence intolérable tandis que les autres ont commis des actes de délinquance. 99 élèves du lycée bilingue de Bafoussam sont définitivement expulsés des salles de classes et de l'établissement depuis la tenue du conseil de discipline le 7 décembre 2022. Au terme des trois premiers mois de cours pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, leur séjour au sein du campus s'arrête de manière prématurée. Pour motifs, 84 élèves ont totalisé plus de 30 heures d'absence non justifiées. 15 autres ont commis des actes de délinquance dont « taxages, agression sur camarade, moqueries, trouble des cours, flânerie », informe le quotidien le Jour dans sa parution de ce jeudi 05 janvier 2023.(Source : journal du Cameroun)

Congo Brazza : Education nationale - Les élèves en classe d'examens invités à plus d'effort au travail

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a invité les élèves à étudier afin de réussir aux différents examens officiels. « Les élèves en classe d'examens ne doivent pas attendre les derniers instants pour se préparer. Ils doivent travailler dur maintenant pour s'assurer d'une réussite aux examens d'Etat », a souligné le ministre lors de sa descente dans les établissements afin de s'assurer de la reprise des cours. Les élèves sont donc appelés a plus de concentration afin d'éviter des échecs.(Source : Journal de Brazza)

Somalie : Secours alimentaire - L'Ukraine livre 25 000 tonnes de blé pour la Corne de l'Afrique

25 000 tonnes de blé offertes par l'Ukraine à la Somalie est arrivé au port de Berbera. Le blé sera acheminé dans l'ensemble de la Somalie, pays particulièrement affecté par la crise alimentaire, pour venir en aide à 450 000 personnes. Le navire « Neva » du Programme alimentaire mondial (Pam) transportant 25 000 tonnes de blé offertes par l'Ukraine à la Somalie est arrivé au port de Berbera début janvier. Le blé sera acheminé dans l'ensemble de la Somalie, pays particulièrement affecté par la crise alimentaire, pour venir en aide à 450 000 personnes pendant cinq mois. Cette cargaison doit permettre de soutenir la Corne de l'Afrique, région durement touchée par la baisse des exportations de blé, conséquence de l'invasion russe en Ukraine. Alors que toute l'Afrique est durement touchée par la hausse des prix en raison de ce conflit. (Source : Euronews)

Maroc : Migrations irrégulières - La Marine royale a porté secours à 270 migrants irréguliers depuis le 24 décembre

Des garde-côtes de la Marine royale marocaine opérant en Méditerranée et en Atlantique ont porté secours, entre le 24 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, à 270 candidats à l'émigration irrégulière. Ces candidats ont tenté des traversées périlleuses à bord d'embarcations de fortune, de kayaks, de jet-skis et même à la nage, selon des sources militaires.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale, avant d'être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage, assure-t-on de même source. Parmi ces 270 migrants figurent des Subsahariens, des Yéménites et un Syrien.( Source : Apa)