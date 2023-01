Ethiopie: "Le Tigré a un grand besoin d'aide mais a aussi beaucoup de possibilités de changer les choses" - Médecins d'Afrique Cuamm aux côtés des réfugiés

Adigrat — Il est encore difficile de traduire en faits concrets les conditions définies par l'accord de paix et signées par Addis Abeba et le Tigré (voir Fides 03/11/2022).

Les affrontements ont épuisé la population, causant des milliers de victimes, environ 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et empêchant l'accès à l'aide pour faire face au manque de nourriture, d'eau, de médicaments, de produits de première nécessité et d'essence. Jusqu'à présent, la seule condition mise en œuvre a été la reprise de l'aide humanitaire dans la région du nord de l'Éthiopie, où la crise alimentaire et le manque de médicaments ont entraîné un quasi effondrement humanitaire.

"Le Tigré a d'énormes besoins humanitaires. De nombreuses personnes déplacées ont un besoin urgent de soins médicaux et d'aide alimentaire, et l'interruption des services vitaux a entraîné une augmentation des demandes, en particulier dans les domaines de la nutrition et de la santé", explique Yonas Tadesse, chef de projet de Médecins d'Afrique Cuamm dans le Tigré.

En raison de la panne prolongée, il était difficile pour le personnel local de communiquer avec le siège, ce qui a retardé la circulation des informations. L'accès humanitaire au Tigré par voie terrestre et aérienne a également été perturbé, ce qui a entravé la mise en œuvre de l'intervention. Les mères et les enfants ont souffert de l'absence de services de santé maternelle et infantile : les agents de santé n'ont pas reçu de salaire depuis deux ans et le transfert des patients vers des établissements de santé plus appropriés a été suspendu."

L'intervention de Cuamm se concentre sur les régions de Mekelle, Adwa et Adigrat pour soutenir 3 structures sanitaires, en fournissant des médicaments, en soutenant le traitement et la référence des malades, en formant le personnel local et en sensibilisant les communautés, ainsi qu'en distribuant des kits d'hygiène.

De mai à décembre 2022, grâce au soutien de l'Union européenne, Cuamm a formé 173 agents de santé, 96 hommes et 77 femmes, à Mekelle, Adigrat et Adwa, a rétabli la clinique de santé maternelle et infantile au centre de santé St Merry à Edaga Hamus et a assisté 70 accouchements, ainsi que réalisé trois césariennes pour des complications maternelles à l'hôpital Kidane Mihirt. 57 femmes et enfants ont été orientés vers des établissements de niveau supérieur offrant des services spécialisés. Toujours au cours de ces mois, 17 809 consultations externes ont été effectuées.

"Il existe un grand besoin, mais aussi de nombreuses possibilités de changer les choses", conclut M. Tadesse.