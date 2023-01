Congo-Kinshasa: Report du Forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema

Le Conseil provincial de sécurité du Maniema a décidé, mercredi 4 janvier, de reporter à une date ultérieure le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement de cette province.

Selon le président de ce forum, Mgr François Abeli, le Conseil de sécurité attribue cette décision à la tenue de la marche de colère des femmes militaires à Kindu.

Dans leur manifestation, ces femmes auraient proféré des menaces et insultes à l'égard des autorités, a fait savoir le conseil de sécurité.

Cette structure a estimé que la province ne serait pas à mesure de sécuriser le travail de la commission ainsi que les filles et fils du Maniema attendus à ce forum.

La décision du report a surpris la population du Maniema qui attendait, depuis six mois, la tenue de ce forum.

Et, le report de cette rencontre n'a pas non plus réjoui Mgr François Abeli.

Ce prélat catholique est d'avis qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre la marche des femmes de militaires et le forum des fils et filles du Maniema.

" Je leur ai dit que je prends acte mais, que je ne partage pas la justesse de cette décision là parce que c'est clair qu'il y a autres choses derrière une telle décision. Cette activité n'a rien avoir avec la politique ", a-t-il déclaré.

Mgr François Abedi a par ailleurs précisé que le forum des filles et fils du Maniema est une initiative citoyenne et non confessionnelle.

Pour lui, les fils et filles du Maniema veulent s'asseoir ensemble, se parler, se réconcilier en vue de consolider l'unité, la cohésion et penser au futur de leur province.

Le forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema avait pourtant été fixé entre les 11 et 12 janvier courant à Kindu.