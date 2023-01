Cote d'Ivoire: OM - Beaumelle explique les problèmes de blessures de Bailly

L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle s'est exprimé sur les nombreuses blessures d'Eric Bailly et selon lui cela vient d'un manque de temps de jeu. Son temps de jeu à l'OM va l'aider à moins se blesser.

Revenu de blessure récemment, Eric Bailly a tenu bon face à Montpellier (1-2). L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle s'est exprimé au sujet du défenseur marseillais qui enchaîne les blessures. Selon lui, le fait d'enchaîner les matchs avec l'OM va l'aider à être moins blessé.

" Je le connais parfaitement, lui et les gens qui l'entourent, au-delà du club. Il a de grands professionnels qui l'aident, qui travaillent au quotidien avec lui et qui le suivent depuis l'Espanyol Barcelone. Ce n'est pas un problème physique de préparation, c'est un problème de compétition. Ce qui lui a manqué à Manchester, c'est d'enchaîner les matchs de très haut niveau, de faire des saisons pleines.

On peut s'entraîner toute une vie, si on ne joue pas en compétition, on n'y arrive pas. L'intensité du haut niveau, c'est ce qui fait la différence. À Villarreal, après la CAN 2015 avec nous (la Côte d'Ivoire), il a joué tous les matchs pendant une saison et demie. À Manchester, il a moins joué, il s'est habitué à être sur le banc et après ça siffle de partout " déclare l'entraîneur à La Provence et repris par Cœurmarseillais.

Eric Bailly est apparu à 11 reprises cette saison avec l'OM. La dernière face à Montpellier (1-2) ce lundi où il est apparu en forme. Espérons que l'enchaînement des matchs l'aident à rester en forme pour le reste de la saison.