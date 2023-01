Cote d'Ivoire: Forces Armées de Côte d'Ivoire

Le commissaire du gouvernement, le Contre-amiral Ange Kessy Bernard est entré depuis hier dans le cercle des écrivains de Côte d'Ivoire.

Après plus de vingt ans passés dans le fauteuil de procureur militaire, il a voulu laisser ses traces en mettant sur le marché un livre intitulé " Impact des décisions de justice sur la gestion des ressources humaines des FACI ". Hier, il a procédé à la présentation et à la dédicace de son œuvre en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et de nombreux officiers généraux et subalternes de l'armée ivoirienne.

" Tout ce que je veux souhaiter, c'est que ce livre serve. Ce livre est une base, une référence qui va servir nos chefs militaires à gérer leurs hommes ", a expliqué l'auteur.

Prenant la parole, le chef d'état-major général des armées a félicité le commissaire du gouvernement pour son initiative de mettre à la disposition des armées une œuvre utile à la gestion des troupes. " Ce livre vient enrichir la bibliothèque des Forces armées de Côte d'Ivoire. Son originalité vient de ce qu'il explore un domaine juridique relativement méconnu des justiciables et souvent des chefs en charge de l'administration des armées ", s'est-il réjoui.

Selon lui, il a accepté de préfacer l'ouvrage en raison de sa pertinence. C'est pourquoi, il a invité l'ensemble des militaires à se l'approprier afin de mieux comprendre l'environnement de l'exercice de leur métier qui est fait de droits et de devoirs. " Cet essai du point de vue pratique sera d'un intérêt certain pour tous les gestionnaires des ressources humaines et au-delà de tout militaire désireux de réussir sa carrière dans le respect des règles de notre métier ", est persuadé le patron de la grande muette. Il faut noter que le livre de 241 pages est subdivisé en deux grandes parties.