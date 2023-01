Sénégal: Disparition du Directeur de la Fondation Senghor - Raphaël Ndiaye était bibliothécaire, auteur, musicien

" Nous venons d'apprendre, ce jeudi 05 janvier 2023, avec une immense et très profonde douleur, la disparition de notre ami, grand homme de culture, Directeur Général de la Fondation Léopold Sédar Senghor : Raphaël Ndiaye.

Priez pour lui ". C'est par ces mots que le poète et membre du Conseil d'Administration de la Fondation Senghor, Amadou lamine Sall a annoncé la triste nouvelle.

Raphaël Ndiaye disparu ce 5 janvier, était le Directeur Général de la Fondation Léopold Sédar Senghor depuis 2013. Ancien directeur des Archives culturelles du Sénégal, Raphaël Ndiaye, bibliothécaire formé à Paris est également auteur, compositeur et interprète. Sa voix à la radio a bercé plus d'un auditeur lors des émissions " La tradition orale d'hier à demain " et " Espace livre " sur les ondes de Radio Sénégal.

Dans une interview accordée au quotidien Le Soleil en 2016, Raphaël Ndiaye confiait à propos de sensibilité de musicien, d'auteur et interprète, que " La musique a plutôt été pour moi un élément d'accompagnement de la recherche. Ayant fait des études de philosophie et m'étant trouvé avec une guitare, je me suis rendu compte que le fait de jouer me permettait d'occuper mes mains et de reconstituer mon agilité, ma vigilance intellectuelle ". Enseignant à l'école des bibliothécaires archivistes et documentalistes de Dakar, Raphaël Ndiaye a publié des ouvrages dont " Lutteur de légende ", " La Parole chez les Seereer "...