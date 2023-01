Congo-Brazzaville: A la découverte de... Gloire Gidèle, une apprentie sportive aux ambitions surmesurées

La jeune Gloire Gidèle Ntiakoulou est certes novice dans l'univers sportif mais son dynamisme et son engagement rassurent ses coéquipiers et dirigeants. Celle qui se surnomme " Princesse guerrière " touche presque à tout.

Elle pratique le judo, le jiu-jitsu ainsi que l'escrime. " Je pensais faire uniquement le judo pour m'améliorer à mes cours à l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive mais j'ai essayé le jiu-jitsu et je me suis accrochée. Je pratique également l'escrime ", explique-t-elle. Au début, elle a pratiqué le sport par curiosité et aujourd'hui elle assure et rassure lors des mini tournois. Elle se dit épanouie grâce au sport et invite les jeunes filles à pratiquer au moins un sport pour leur bien-être.

Gloire Gidèle Ntiakoulou déplore les conditions de travail qui, selon elle, ne garantissent pas l'évolution des jeunes sportifs. Aussi, elle estime que les garçons devraient faciliter l'intégration des filles dans les clubs, notamment lors des entraînements communs.