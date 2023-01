Afrique: Mariusca Mukengue représentera le Congo aux JMC

Pour la huitième édition des Journées musicales de Carthage (JMC) qui se tiendra du 21 au 28 janvier en Tunisie, la jeune artiste congolaise Mariusca Mukengue fait partie des trente artistes de onze pays qui seront à l'honneur.

À 27 ans, Mariusca Mukengue est devenue une figure et une valeur sûre de la culture congolaise et africaine. Sa participation à la huitième édition des JMC n'est pas fortuite. L'artiste œuvre pour la promotion du slam à travers le continent avec son projet "Slamunité". Son art émerveille de plus en plus le public par sa pertinence à éduquer, à conscientiser la société. Une manière pour l'artiste de remettre l'amour de la poésie dans les cœurs des uns et des autres. Aujourd'hui, le slam congolais a énormément contribué au goût du jour de la jeunesse.

Par son style et ses textes, Mariusca Mukengue aborde le vécu pour essayer de mettre les gens face à leur miroir, de les exhorter d'arrêter de s'entretuer pour n'utiliser que la parole comme moyen d'expression et de résolution pacifique des conflits. L'artiste révolutionne l'univers des slameurs, notamment la manière dont les artistes utilisent leurs mots comme étant une arme pour lutter contre les maux. C'est précisément le slameur en tant que guerrier qui utilise les mots pour dénoncer et éradiquer les différents fléaux qui minent l'équilibre de la société.