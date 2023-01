Congo-Brazzaville: La rentrée au CNFICE fixée au 14 février

La date de la rentrée des classes au Centre de formation national initiale et continue des enseignants (CNFICE) de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, a été rendue publique le 5 janvier à Brazzaville à l'issue d'une séance de travail entre la ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel ; de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire, Jean Luc Mouthou; et celui de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

" Le dispositif qui va nous conduire à l'ouverture officielle de cette école, le 14 février, est en train d'être mis en place ", a fait savoir le ministre Jean-Luc Mouthou au sortir de la séance de travail à laquelle certains partenaires ont pris part. Le CNFICE avait été inauguré par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, le 25 mai dernier.

Il convient de rappeler que la création de ce centre s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, en partenariat avec le gouvernement et la Banque mondiale. Il est considéré comme le creuset de la formation des formateurs à travers la formation initiale et continue. Le CNFICE va contribuer à l'encadrement pédagogique et au vivre-ensemble puisqu'il accueillera les Congolais venus de tous les coins du pays.

Le complexe qui abrite ce centre s'étend sur une superficie de dix-neuf hectares divisés en quatre secteurs. Le premier est constitué d'un bâtiment R+1 en forme d'arc comprenant neuf salles de classe, douze bureaux de direction, six bâtiments de plain-pied constitués de cinq salles de classe et d'un centre médico-social. Sur le deuxième espace, se dressent des écoles d'application R+1 (collège et lycée) constituées de seize classes pédagogiques et quatre classes spécialisées. Le troisième secteur, réservé à l'hébergement, est constitué d'un dortoir R+1 d'une capacité de cent lits ; de huit logements. Les installations sportives constituent le dernier espace.

Pour l'histoire, le CNFICE est érigé à l'emplacement de l'ancienne Ecole normale des institutrices, construite en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale comme prison pour accueillir les partisans du maréchal Pétain, qui avaient pactisé avec les nazis. C'est à la fin des hostilités que ces lieux deviennent l'Ecole normale de l'Afrique équatoriale française et, par la suite, l'Ecole normale des jeunes filles. En 1978, sur les cendres de cette école, est né le lycée de Mouyondzi.