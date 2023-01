Congo-Brazzaville: Gouvernance - La Halc et l'AFA mutualisent leurs efforts contre la corruption

En séjour de travail à Brazzaville, le directeur de l'Agence française anticorruption (AFA), Charles Duchaine, a échangé le 5 janvier avec la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc) dirigée par Emmanuel Ollita Ondongo. Les deux parties ont résolu de travailler davantage dans la lutte contre ce fléau en consolidant leurs liens.

La Halc pour le Congo et l'AFA pour la France ont évoqué un projet de partenariat afin de faciliter leur travail, de promouvoir l'échange d'expérience, d'autant plus que leurs missions sont les mêmes, à quelques exceptions près. " Notre vœu est de voir cette coopération naissante se concrétiser avec des lendemains meilleurs et bénéfiques pour nos deux pays ", a indiqué le président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo, en soulignant que le Congo se donne tous les moyens pour lutter efficacement contre la corruption.

Le séjour de travail en terre congolaise des membres de l'AFA est le fruit des bonnes relations entre les deux institutions. Il y a quelques mois, le président de la Halc avait effectué une mission de travail en France. A cette occasion, Emmanuel Ollita Ondongo avait présenté aux partenaires français l'institution congolaise en charge de lutte contre la corruption, dans la perspective de nouer des partenariats tel que cela se dessine aujourd'hui.

Notons que la Halc a la responsabilité de prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Elle contribue ainsi au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé. Elle a aussi la responsabilité de faire respecter les règles de bonne gestion publique ; de transmettre aux autorités judiciaires habilitées des procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire ; de veiller à la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement concernant la lutte contre la corruption.

Pour sa part, l'AFA est un service à compétence nationale placé auprès des ministres de la Justice et du Budget, qui a pour mission d'aider les personnes, morales ou physiques, qui sont confrontées aux cas de corruption, à prévenir et à détecter les atteintes à la probité.