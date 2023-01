Congo-Brazzaville: Cinéma - " Fêlures " de Rufin Mbou Mikima projeté à Pointe-Noire

Une projection gratuite de " Fêlures " a été organisée, le 4 janvier dans les locaux de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, après avoir remporté les prix de la meilleure fiction nationale et du meilleur son au dernier festival international de court métrage tenu en septembre dernier dans cette ville.

" Fêlures " est une fiction de sept minutes réalisée par Rufin Mbou en prélude à un projet de film documentaire qu'il a développé pour la maison de production congolaise 10 juillet, que dirige l'actrice et productrice Dorcas la Djedette.

Pour la petite histoire, " Fêlures " nous parle d'une jeune prostituée nommée Paty, en quête du dernier plan qui la mettra à l'abri et qui lui permettra de raccrocher la vie.

Le film est joué au premier rôle par l'actrice Claudelvie Jordella Mabika (Paty), qui a porté haut son jeu d'acteur. Rufin Mbou a dévoilé à travers cette fiction l'univers de la nuit, des femmes qui font du trottoir pour gagner de l'argent afin de subvenir à leurs besoins." Dans "Fêlures", je me suis intéressé à la femme derrière l'étiquette, le statut et les clichés. J'ai voulu raconter son histoire, ses rêves, son espoir, son désespoir et sa part d'humanité. "Fêlures", c'est un peu la vallée des brisures que la vie inflige à chacun de nos parcours ", a expliqué Rufin Mbou.

Eudes Nkasi aka Hd (second rôle), Paverine Ngoma, Toxik Inssa ya Bizizi qui ont su donner de leur prestance afin que le film tourné en une journée et post produit en une journée et demie " récolte ses fruits ", s'est-il réjoui.

Par contre, l'auteur a déploré la condition d'acteur au Congo qui semble être marginalisée. " La vie des acteurs dans les deux Congo est impressionnante. Nous avons des talents encore méconnus mais sous exploités. Je sais qu'on se plaint souvent de l'économie du cinéma quasi inexistante, et qui ne nous permet pas encore de rémunérer comme il faut les acteurs et les techniciens. Mais nous pouvons au moins leur offrir une meilleure visibilité pour qu'ils soient repérés à l'extérieur et à l'international ", a indiqué le réalisateur.

Co-fondateur et producteur à Tropics Mobil TV, Rubin Mbou est auteur de plusieurs films documentaires et fictions, et co- producteur des films " Mbote " de Tshoper Kabambi et " Makila " de Machérie Ekwa.