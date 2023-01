Cameroun: Littérature - Le prix " Les Afriques " attribué à la Camerounaise Imbolo Blue

Le prix " Les Afrique " édition 2022 a été décerné à l'écrivaine camerounaise Imbolo Blue pour son livre " Puissions-nous vivre longtemps ". Le prix récompense une fiction qui met en exergue une cause humanitaire, sociale, idéologique, politique, culturelle, économique, historique, en rapport avec l'Afrique ou sa diaspora.

Imbolo Blue bénéficiera d'une somme de 6 000 francs suisses et d'une œuvre d'art du peintre Mamarsrck. Le jury a salué le récit de son ouvrage, centré sur la déconstruction d'un village par la pollution pétrolière d'une entreprise américaine et la lutte de ses habitants. Si l'intrigue se déroule dans une bourgade imaginaire d'Afrique de l'Ouest, le lecteur, lui, pourrait bien la situer en Ré publique démocratique du Congo, au cœur du bassin du Congo, dans le Nord-Ouest nigérian, que dans tout le golfe de Guinée, c'est-à-dire partout où les intérêts économiques des multinationales comptent plus que les êtres humains.

Paru en 2021, " Puissions-nous vivre longtemps " est un récit épique sur l'Afrique postcoloniale prise au piège de ses matières premières et la corruption, dépossédée de sa souveraineté politique et économique. Ce livre est le récit de révolte de la jeunesse africaine contre les conglomérats occidentaux qui se sont accaparés des richesses des pays africains.

L'action se situe à Kosawa, un village fictif de l'Afrique de l'Ouest, secoué par les révoltes populaires où la colère de la population gronde contre une entreprise pétrolière qui pollue, rompt le cours paisible de l'existence. Dans tout le village, les torchères infectent l'air, les machines de forage ont anéanti le silence, les fuites des pipelines souillent le fleuve, les champs et les puits. Les hommes, les femmes et les enfants tombent malades, succombent et plus Kosawa se meurt, plus son chef s'enrichit.

Kosawa est une métaphore issue d'un continent africain dépossédée de sa souveraineté politique et économique. Ce livre est donc une épopée polyphonique sur l'Afrique qui vit, l'Afrique qui meurt et construit comme une tragédie grecque, le continent africain est ressuscité par sa jeunesse révoltante. Dans le récit, les hommes, les femmes et les enfants vont se rebeller tant bien que mal contre la multinationale pétrolière américaine Pexton, qui exploite le sous-sol de Kosawa depuis une cinquantaine d'années, empoisonnant l'environnement avec la complicité des élites du pays et sans la moindre compensation financière. Mais un jour, à l'initiative de l'idiot du village, trois représentants de la compagnie pétrolière sont pris en otage par les habitants de Kosawa, amorçant une spirale de terreur et de représailles qui dure de longues années.

Roman de la résistance, de l'espoir et de la résilience malgré la violence désorganisée contre l'hydre pétrolière et les mille visages de corruption, éloge de l'éducation comme arme de construction, " Puissions-nous vivre longtemps" rend hommage aux révolutionnaires africains tels que Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Ruben Um Nyobe.