Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - De l'eau potable pour les habitants de Mbama

La population de Mbama a dorénavant de l'eau potable. Deux forages ont été inaugurés dans les quartiers Ntsitseyi et Vouo par la ministre Arlette Soudan-Nonault, députée de l'unique circonscription de cette sous-préfecture, le 4 janvier, en présence du préfet du département de la Cuvette-Ouest, Edouard Denis Okouya.

L'attribution de l'eau potable aux habitants de Mbama par la ministre Arlette Soudan-Nonault est non seulement une manière pour elle de dire merci à ses mandants qui l'ont plébiscitée lors des dernières législatives, mais aussi et surtout une manière d'exprimer son amour pour toutes ces familles de Mbama. Et pour ce faire, elle a choisi cette période de Nouvel An pour non seulement leur souhaiter une bonne et heureuse année 2023 mais aussi, pour réaliser la promesse qu'elle avait faite pendant la période électorale ; celle de leur donner de l'eau potable.

C'est, d'ailleurs, ce qu'a souligné le sous-préfet de Mbama, Jean Edouard Massamba, dans son mot de bienvenue. " Après son plébiscite aux élections législatives de 2022, la ministre Arlette Soudan-Nonault s'est empressée de doter tous les chefs de village et quartier du district de Mbama de vingt-neuf vélos de marque Djakarta. Aujourd'hui, elle revient cette fois pour officiellement mettre à la disposition de la population de Mbama des forages et apporter tant soit peu un réconfort aux veuves et aux orphelins du district de Mbama ", a-t-il souligné.

Parlant des caractéristiques de ces deux ouvrages, le responsable de la société Travidro a indiqué que le forage du quartier Ntsitseyi est d'une profondeur de 49 m, niveau statique de l'eau 8m 50, niveau dynamique 22m 40, pour un débit de 8 000 litres d'eau par heure. Quant au forage de Vouo, il est d'une profondeur de 45 m, le niveau statique de l'eau est de 8m 97, le niveau dynamique est de 22m, pour un débit 5 000 litres d'eau par heure.

Avant de couper le ruban symbolique, la députée de la circonscription unique de Mbama a signifié ses urgences en ce début d'année 2023. " J'ai tenu symboliquement, en ce début d'année, venir inaugurer ces forages parce que l'eau c'est ce qu'il y a de plus important. La première urgence c'était le déplacement. Comment faire déplacer les chefs de village qui font le travail en nos noms ? D'où, il fallait leur donner les moyens de déplacement afin qu'ils apportent les messages de la population au chef-lieu ", a-t-elle dit.

Le deuxième aspect, a-t-elle poursuivi, c'est la santé. " J'ai apporté le matériel sanitaire du centre de santé intégré de Mbama. Il s'agit, entre autres, des lits, couveuses pour bébés, tensiomètres. Un agent du ministère de la Santé et de la Population viendra pour mettre en place ce matériel afin de le rendre opérationnel. J'ai apporté aussi, pour des jeunes, des équipements sportifs, des filets pour football, des ballons, en raison de deux séries par village afin de s'affronter en interne avant d'aller affronter les autres équipes d'autres villages, puis des compétitions départementales. Tout ceci pour occuper sainement des jeunes ", a précisé Arlette Soudan-Nonault.

Quant au volet éducation, la députée a bien indiqué que le développement commence par l'instruction. " Après avoir reçu ici les tables-bancs de la part du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, dont le ministre Jean-Luc Mouthou m'avait fait l'honneur de venir ici à Mbama, je vous ai apporté des outils didactiques (craies, règles, ... ) pour que les enseignants tiennent correctement les classes.

Cependant, je tiens à vous préciser que le député ou la députée n'achète pas toutes ces choses. Je suis membre du gouvernement, je sais ce que mes collègues ont comme budget et les charges. Je leur demande chaque fois que cela est possible dans le domaine dont le besoin se fait sentir de me venir en aide ", a indiqué la ministre députée élue de Mbama, concluant sa première activité lors de cette descente.