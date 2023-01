Congo-Brazzaville: Clef de voûte

Pour un Etat comme le nôtre qui aspire à l'émergence, le travail reste la clé de voûte. Si en amont il favorise le bien-être auquel aspire tout individu, le travail est aussi le moyen qui mène à créer de la richesse.

Travailler assure l'indépendance, dit l'adage, en même temps qu'il permet de conforter les aspirations d'un avenir prospère. L'exhortation au travail faite par le chef de l'Etat devrait être considérée par chaque Congolais comme une manière de s'approprier cette vertu sans laquelle il est difficile de traduire en acte l'ambition légitime de développement.

" Seul notre engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné procurera à notre pays les bases solides de sa modernisation et de son développement. C'est au prix de notre persévérance dans l'effort que nos ambitions et nos objectifs de développement se traduiront en réalités concrètes ", déclarait le président de la République dans son message de vœux, le 31 décembre dernier.

Parvenir à cet idéal requiert une prise de conscience nationale sur les bienfaits du travail, en particulier dans nos administrations qui devraient donner l'exemple, sans lequel toutes les initiatives concourant à la prospérité seraient vouées à l'échec.

L'on peut donc espérer que, malgré le peu d'entrain constaté chez les travailleurs par la plus haute autorité de l'Etat, l'année 2023 devra être celle du labeur et que chacun dans son domaine donnera le meilleur de lui-même. Le but étant de consolider la relance économique et la croissance dont les résultats déjà obtenus semblent redonner espoir et ouvrir des perspectives.

Mettons-nous au travail !