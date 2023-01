Afrique Centrale: Le Congo accueillera une réunion du Comité consultatif permanent des Nations unies sur la sécurité

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a annoncé le 5 janvier à Brazzaville, au cours de la cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An avec le corps diplomatique, la tenue du 12 au 16 janvier prochain d'une " importante réunion du Comité consultatif permanent des Nations unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale ".

Siégeant au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), le Congo suit de très près l'évolution de tous les foyers de tension à travers le monde et précisément en Afrique. " En ce qui concerne l'Afrique centrale, la situation en République démocratique du Congo est marquée par les exactions perpétuellement commises par les groupes rebelles sur les populations civiles. Tout en condamnant fermement ces barbaries, nous renouvelons notre soutien inconditionnel aux initiatives de paix engagées en vue de ramener le calme et la quiétude à l'Est de ce pays frère ", a déclaré le président de la République, devant les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales au Congo.

En sa qualité de président du Comité de haut niveau de l'UA sur la résolution de la crise en Libye, Denis Sassou N'Guesso garde l'espoir que les efforts déployés et les sacrifices consentis en vue de la tenue de la conférence de réconciliation inter libyenne produiront les effets escomptés. Selon lui, cette conférence de réconciliation n'atteindra ses objectifs que si son essence inclusive et sa portée constructive et consensuelle sont préservées et observées sans conditions. " Elle pourra permettre à nos sœurs et frères libyens de renouer avec les vertus du dialogue et rendre possible le dépassement de chacun et de tous pour reconstruire leur pays. J'ose croire que ce pays frère retrouvera définitivement, en 2023, le chemin de la paix qui passe par la tenue des élections générales, libres et transparentes et la mise en place d'un gouvernement unique ", espère le président du Comité de haut niveau de l'UA dédié à cette crise.

Préoccupé par la problématique du changement climatique, le président de la Commission du Bassin du Congo a réitéré son appel visant à instituer la décennie mondiale de l'afforestation. " Je vous invite à porter le plaidoyer, auprès des dirigeants de vos pays respectifs, pour leur adhésion et une mobilisation effective autour de cette initiative, principalement dédiée à notre survie collective, au regard des désastres quotidiennement enregistrés ici et ailleurs du fait des dérèglements climatiques ", a réitéré Denis Sassou N'Guesso.

Répondant aux compliments du corps diplomatique sur la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie, à travers l'organisation réussie des législatives et locales de juillet et août derniers, le chef de l'Etat a promis que la transparence et la quiétude observées le seront également lors du renouvellement, cette année, du Sénat et des Conseils consultatifs. " Cet attachement indéfectible à la paix nous amène à réitérer nos engagements dans la politique de bon voisinage, l'amitié et la solidarité entre les peuples, la coopération mutuellement avantageuse entre les Etats, les principes intangibles de non-ingérence et de non-agression ", a-t-il souligné.

Il a, enfin, rassuré que la disponibilité et l'ouverture du Congo, au service de l'Afrique et du reste du monde, demeurent acquises. Ceci en termes de promotion du multilatéralisme ; de résolution de conflits ; de dialogue et de médiation pour prévenir les risques, désamorcer ou mettre un terme aux situations de crise ; de maintien la paix ; de mutualiser des efforts pour le développement. " Nonobstant les nombreux défis et les menaces qui nous interpellent tous, je garde l'espérance d'un monde juste, apaisé et plus solidaire, la terre étant devenue un véritable village planétaire ", a conclu Denis Sassou N'Guesso.