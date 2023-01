Congo-Brazzaville: Malachie Cyrille Roson Ngouloubi - " La première dame du Congo est une figure emblématique pour le bien-être dans notre pays "

interview

Malachie Cyrille Roson Ngouloubi dit " La plume d'or " ou " Académicien Senghor " est enseignant supérieur en gestion financière et en littérature. Récemment admis membre de l'Académie internationale de l'École de la Loire (Littérature, sciences et art), il est aussi éditeur, producteur et auteur multigenre. Il a écrit " Poèmes incandescents pour nommer Antoinette Sassou N'Guesso ", ouvrage en cours d'édition dont il nous dévoile le contenu et les motivations. Entretien.

Combien de livres avez-vous déjà publiés ?

Depuis la première publication de mon recueil de poèmes " Le soleil des élites " aux éditions L'Harmattan-Paris, en 2017, nous pouvons compter jusqu'à ce jour onze publications dont une dizaine d'ouvrages en littérature, sept recueils de poèmes ("La fleur idyllique", "La mue des soleils insoupçonnés", "La survivance des lumières", "L'ombre d'un inconnu", "Mes rêves éperdus" et "Chants solaires pour dire Denis Sassou N'Guesso), deux recueils de nouvelles ("Terre de feu" et "Les secrets des ménages") et un recueil de contes ("Les sages parlent"), puis une œuvre en gestion des entreprises ("Comptabilité analytique d'exploitation : théories et applications") publiée aux éditions MCN, sans oublier la publication des textes et articles de réflexion dans des revues ainsi que des anthologies littéraires et scientifiques internationales.

Vous entrevoyez la publication d'un recueil de poèmes dédié à Antoinette Sassou N'Guesso, l'épouse du président de la République du Congo. Qu'est-ce qui vous motive ?

La première dame du Congo est l'une des figures emblématiques qui œuvre pour le bien-être dans notre pays. C'est une personnalité engagée dans la lutte contre la pauvreté à travers son œuvre humanitaire Congo Assistance. Il ne s'agit pas de décrire, à travers les mots, l'immensité de ses œuvres déjà accomplies, mais de hisser sa geste au-delà des frontières et lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Contrairement à " First ladies ", un ouvrage publié par Nicole Bacharan et Dominique Simonnet, qui révèle les lignes historiques des premières dames américaines, nous voulons ici traduire les mérites de cette dame, cette "Mama boboto" qui continue à soulager les blessures intérieures des marginaux de notre société et, à redonner sourire à ceux qui ont perdu l'espoir de marcher sur nos terres.

Quel est le message de fond de ce nouvel ouvrage ? Aurait-il un préfacier ?

Le message est très simple, décrire la figure emblématique de cette dame, femme de cœur et de pitié à travers ses œuvres sociales et humanitaires et, éterniser à travers les mots ses actions, enseigner aux générations futures l'amour infini de cette dame. Ce futur livre composé de trois parties dont deux réservées aux poèmes, et la troisième aux photos souvenirs, bénéficie de la préface du colonel Aline Olga Lonzaniabeka, une autre écrivaine congolaise.

Vous avez précédemment publié un livre sur Édith Lucie Bongo-Ondimba, puis sur le président Denis Sassou N'Guesso. Aujourd'hui, c'est sur madame son épouse, pour qui écrirez-vous demain ?

Tant qu'il y a l'inspiration, il y a les idées. Vous avouez sur qui publierai-je demain serait chose difficile pour l'instant. Seulement, il y a des figures silencieuses dans notre pays qui méritent un hommage vibrant tant qu'il y a l'inspiration. En s'inspirant des actions menées par les personnes pour qui nous offrons ces vers depuis peu de temps, nous voulons transmettre aux citoyens de notre pays et à la jeunesse la bienfaisance et l'élan de cœur qui caractérisent ces trois personnages : Édith Lucie Bongo-Ondimba ("La Survivance des lumières"), Denis Sassou N'Guesso ("Chants solaires pour dire Denis Sassou N'Guesso) et Antoinette Sassou N'Guesso ("Poèmes incandescents pour nommer Antoinette Sassou N'Guesso").

À quand la publication du livre et où le trouver ?

Toutes les étapes de la publication ont été visitées. Nous pensons que dans les semaines qui suivent, la publication officielle sera lancée dans les brefs délais. Quant à la vente, nous sommes en discussion avec certaines librairies de notre pays pour accomplir cette tâche.