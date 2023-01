Sénégal: Repli de l'activité du secteur tertiaire au mois d'octobre

Au mois d'octobre 2022, le secteur tertiaire sénégalais est caractérisé par un fléchissement de l'activité commerciale (-8,2%) et une contreperformance du sous-secteur des services (-0,2%) en rythme mensuel. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Le recul du Chiffre d'affaires (Ca) des services est induit principalement par la baisse de celui des "Activités financières et d'assurance" (-16,3%) et de l'"Hébergement et Restauration" (-2,3%), mais atténué par la hausse des "Activités immobilières " (+103,2%), du "Transport" (+5,5%) ainsi que de l'"Information et Communication" (+4,5%).

S'agissant du sous-service du commerce, la contraction du Ca est imputable à la régression de celui du "Commerce de gros" (-16,5%), du "Commerce et réparation d'automobile et de motocycles" (-14,3%) et, dans une moindre mesure, du "Commerce de détail" (-4,2%).