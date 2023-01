Ethiopie: Les cheffes de la diplomatie française et allemande bientôt dans le pays

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé le 5 décembre qu'elle se rendrait en Ethiopie, la semaine prochaine, avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, "pour consolider la paix", après l'accord signé le 2 novembre dernier entre gouvernement et rebelles tigréens.

"Je me rendrai la semaine prochaine avec ma collègue et amie Annalena Baerbock en Afrique, en Ethiopie", a indiqué Catherine Colonna. "Nous ferons le voyage ensemble pour consolider l'accord de paix qui a enfin été trouvé" en vue de mettre fin à la guerre qui a ravagé durant deux ans le nord de l'Ethiopie "et pour apporter notre soutien à l'action de l'Union africaine", a-t-elle ajouté.

L'accord de paix prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications à cette région isolée depuis mi-2021. La visite des deux diplomates aurait lieu les 12 et 13 janvier. Elles y évoqueront également la sécurité alimentaire ainsi que les relations entre l'Ethiopie et l'Union européenne, de même que les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, selon la même source.

Catherine Colonna voit dans cette visite commune le signe d'une relation franco-allemande forte et apaisée à l'approche de l'anniversaire, le 22 janvier, du traité de l'Elysée de 1963 qui a scellé la réconciliation et ouvert une ère de coopération sans précédent entre les deux pays.