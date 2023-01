Maroc: Taza - Vers la création de 50 unités d'enseignement préscolaire en 2023

Taza — Le Comité provincial pour le développement humain (CPDH) de Taza, réuni récemment au siège de la province, a approuvé la création de 50 unités d'enseignement préscolaire au titre de l'année 2023.

Ces unités qui seront réparties sur l'ensemble des communes la province vient s'ajouter aux 151 structures d'enseignement préscolaires créées ou programmées, entre 2019 et 2022, au profit de 3.777 enfants, selon des données de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la province de Taza, présenté lors d'une récente réunion consacrée à l'examen du bilan des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre l'année 2022.

Le CPDH a, par la même occasion, adopté 10 propositions de projets d'une valeur financière totale d'environ 1,1 million de DH dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes.

L'accent a été mis également sur le lancement des travaux d'aménagement des foyers de l'étudiantes dans les communes de Goldamn, Bni Frassine et Ouled Zbayre, et la réalisation de celles de Zrarda et et Maghrawa .

Conscient de l'importance du rôle joué par l'enseignement préscolaire dans l'épanouissement des générations futures et leur réussite scolaire, l'INDH travaille au titre de sa troisième phase 2019-2023 à l'appui de l'enseignement préscolaire et de l'éducation en milieu rural à l'échelle de la province à travers l'allocation d'une enveloppe financière importante et l'adoption de nouveaux mécanismes et approches de mise en œuvre des projets programmés.

L'action de l'INDH, menée en coordination avec les associations de la société civile, a donné des résultats "positifs" traduits par la création d'unités d'enseignement préscolaire qui ont contribué, particulièrement, à la préparation des enfants âgés entre 3 et 5 ans à intégrer le préscolaire, au renforcement de l'égalité des chances, le renforcement de leurs chances de réussite, l'élargissement de la base de l'enseignement préscolaire dans la province et l'amélioration de sa qualité.