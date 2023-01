Algérie: CHAN (préparation) - Déclarations de joueurs algériens en zone mixte

ALGER — Déclarations de joueurs de l'équipe nationale de football A', recueillies par l'APS, à l'occasion d'une zone mixte organisée jeudi avec la presse, au terrain annexe du stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), à deux jours du match amical face au Ghana prévu samedi (17h00), en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février:

- Abderrahmane Meziane (Attaquant/USM Alger): "Nous allons aborder cette compétition match par match, nous sommes conscients que le peuple algérien attend beaucoup de nous. Nous ressentons une grosse pression, mais elle est positive. Nous tâcherons d'être à la hauteur, en faisant preuve de solidarité entre nous les joueurs. C'est très important de bien entamer le tournoi, ça va nous permettre de continuer le tournoi avec sérénité. Concernant la préparation, nous sommes en train de travailler depuis pratiquement deux années, le plus important est d'être prêts pour le jour J".

- Mohamed Islam Belkhir (Attaquant/CR Belouizdad): "Il règne une bonne ambiance au sein du groupe. Les joueurs sont plus que jamais conscients de la tâche qui les attend. Nous sommes en train de se préparer pour entamer la compétition avec la plus belle des manières. Notre objectif est clair: tout faire pour remporter le trophée chez nous et procurer de la joie à nos supporters. J'appelle notre public à venir en masse nous soutenir pendant le tournoi, à nous ensuite de faire le nécessaire sur le terrain".

- Ahmed Kendouci (Milieu de terrain/ES Sétif): "Nous amorçons la dernière ligne droite. Le CHAN va se dérouler en Algérie, c'est un stimulant pour nous afin de réaliser un bon tournoi. Nous avons un bon groupe capable d'aller jusqu'au bout de cette édition, nous n'avons peur d'aucune équipe car nous avons les qualités requises. Le sélectionneur national Madjid Bougherra a eu des difficultés pour composer sa liste au vu de la rude concurrence qui existe. Même si nous allons bénéficier des avantages du terrain et du public, nous devons éviter de s'enflammer et dire qu'on va atteindre la finale. Nous devons faire preuve d'humilité en gérant notre parcours match par match, et chaque rendez-vous pour nous sera une finale. Le match amical face au Ghana est important pour nous, ce sera le dernier test avant la phase finale".

- Tahar Fath-Allah (Milieu de terrain/MC Alger): "Nous les joueurs avons parlé avec le sélectionneur sur la nécessité de remporter le test face au Ghana avec l'art et la manière, dans l'objectif de reprendre confiance en vue du match d'ouverture face à la Libye. C'est vrai que l'Algérie est considérée comme l'un des favoris, mais nous devons éviter de se mettre une pression inutile. Nous sommes prêts pour la compétition, notre objectif est de remporter le titre. Nous comptons sur notre public pour nous prêter main forte. Au sein de l'équipe, nous composons une famille, chacun de nous est prêt à tirer le groupe dans la même direction".

- Chamseddine Rahmani (gardien/CS Constantine): "Nous allons disputer un dernier match de préparation face au Ghana, qui va nous permettre de corriger nos lacunes, dans l'objectif d'aborder ce CHAN comme il se doit. Cela fait plus d'une année que nous préparons cette compétition, on s'est donnés à fond. Nous sommes devant l'obligation de remporter le trophée, d'autant que le tournoi se jouera en Algérie, devant nos supporters. Nous allons faire en sorte d'être à la hauteur de cette responsabilité, et rendre heureux notre public. La pression ? nous avons dépassé cette étape. Notre équipe est composée de joueurs professionnels qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes".