Algérie: Mouloudji reçoit l'ambassadeur de Cuba à Alger

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, avec lequel elle a examiné les aspects de la coopération dans le domaine de la culture et des arts et évoqué les relations bilatérales entre les deux pays amis, indique un communiqué du ministère.

En matière de production cinématographique, et dans le cadre de l'effort du ministère pour la création de l'Institut supérieur de cinéma (ISC) qui propose des formations diplômantes dans le domaine des sciences et des arts cinématographiques, la ministre a suggéré de "tirer profit de l'expérience cubaine dans le domaine de la production cinématographique, et ce, à travers l'accueil par l'Algérie d'experts cubains dans le domaine en vue d'organiser des ateliers et des sessions de formation avec des instituts cubains, outre la création d'une commission mixte chargée de la production cinématographique".

Dans le domaine du théâtre, Mme Mouloudji a proposé "l'établissement d'un jumelage entre les deux pays pour l'organisation d'activités et de manifestations théâtrales mixtes", adressant une invitation à l'ambassadeur cubain "pour la participation de Cuba au Festival du théâtre international, prévu mars prochain à Bejaia".

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties "ont évoqué l'échange d'expériences en matière de restauration des monuments archéologiques et historiques", insistant sur "l'importance de développer les relations dans tous les domaines, eu égard à son intérêt pour les deux peuples amis unis par des dénominateurs communs, tels que la culture, la civilisation et la lutte".

Pour sa part, l'ambassadeur cubain a remis à la ministre de la Culture et des Arts une lettre de son homologue cubain contenant une invitation officielle pour participer à une conférence internationale organisée durant la période allant du 24 au 28 janvier sous les auspices de l'UNESCO et d'autres instances internationales à l'occasion de la célébration du 170e anniversaire de la naissance du poète cubain, José Marti, conclut le communiqué.