Algérie: Décès de l'ancien pape Benoît XVI - Belmahdi signe le registre de condoléances

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a signé jeudi le registre de condoléances à la basilique notre dame d'Afrique à Alger, suite au décès de l'ancien pape Benoît XVI.

Dans son message de condoléances, M. Belmahdi a rappelé les positions de l'ancien pape Benoit XVI "au service des valeurs de paix et d'amitié entre les peuples de la planète et de dialogue entre les religions dans le respect et la tolérance, des valeurs qu'il avait tant défendues au delà de sa mission de pape, en tant que valeurs humaines ancrées dépassant les limites idéologiques restreintes".

Benoît XVI avait gravé son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Vatican et dans la mémoire de l'humanité tout entière, a souligné M. Belmehdi, précisant que le défunt avait contribué efficacement à raffermir les liens d'amitié entre l'Algérie et le Vatican.

M. Belmehdi a exprimé aux représentants de l'église catholique à Alger et à travers le monde entier, au nom du Gouvernement algérien, les condoléances les plus attristées et les profonds sentiments de sympathie et de compassion, de même que "le soutien de l'Algérie au Vatican en cette douloureuse épreuve".