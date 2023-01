Soudan: Déploiement des Forces Conjointes pour sécuriser les frontières entre le Soudan et la République Centrafricaine

Zalingei — Le commandant d'une force des Forces de Soutien Rapide et les Forces Conjointes, général de brigade Abashar Jibril Balayel, a affirmé le déploiement d'une force conjointe des FSR et des Forces Armées pour sécuriser la bande frontalière entre le Soudan et la République Centrafricaine et pour combattre tous les phénomènes négatifs tels que le trafic d'armes et de stupéfiants, la contrebande et les violations de sécurité qui ont lieu dans les deux pays aux directives de la Présidence de l'État.

Cette déclaration a été faite lors d'une réunion conjointe tenue hier avec les membres de la Chambre de Commerce, l'administration indigène, le Comité de la paix et de la réconciliation et les dignitaires de la localité d'Um-Dukhun dans l'État du Centre Darfour.

Le General de Brigade Balayel a dit dans une déclaration à la SUNA que les forces conjointes sont déployées à des endroits spécifiques sur les frontières des deux pays, comme les localités d'Um-Dukhun et d'Um-Dafuq, soulignant que les citoyens ne seront pas affectés par ces mesures de sécurité prises par l'Etat, mais contribueront au maintien de la sécurité et de la stabilité dans les deux pays.

Pour sa part, le chef de l'administration indigène dans la localité d'Um-Dukhun, Abdel-Momen Osman Haroun, a affirmé la coopération de l'administration indigène avec les forces conjointes dans le processus d'imposition la règle de la loi.

Le représentant de la Chambre de Commerce de la localité d'Um-Dukhun, Yousif Osman, a appelé l'Etat à fournir les procédures de dédouanement dans la localité ou au siège de l'Etat afin de faire le mouvement d'exportation et d'importation des flux commerciaux internationaux normalement, surtout que la localité d'Um-Dukhun dépend principalement du commerce frontalier avec les pays du Tchad et de la République Centrafricaine.