Soudan: Le Ministère de Défense signe des notes d'entente avec les Universités du Soudan et de Karary

Khartoum — Le Ministère de la Défense, représenté dans l'Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques, a signé deux notes d'entente sur la coopération avec l'Université du Soudan des Sciences et de la Technologie et l'Université de Karary, séparément, en présence de l'Université du Soudan, représentée par le professeur Awadallah Tayfur Ali Sous-Secrétaire de l'Université et le Professeur Ahmed Al-Sadeq Saeed Membre du Conseil Consultatif Scientifique de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques et Dr. Maryam Abbas Ibrahim Directrice du Département des Relations Extérieures, et de la part de l'Université de Karary Major (ingénieur) Mudassir Abdul-Malik Mohamed Secrétaire du Recteur de l'Université.

Les mémos ont été signés au nom du Ministère de la Défense par le Colonel (ingénieur) Khalid Mohamed Osman, Directeur Général de l'Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques, et au nom de l'Université du Soudan par le Professeur Issa Bashir Mohamed, Recteur de l'Université, et au nom de l'Université de Karary par le Professeur Ahmed Abkar Yahya Recteur de l'Université.

L'accord vise à construire les capacités, les programmes de sensibilisation, à soutenir l'éthique du travail et à développer les laboratoires chimiques, ainsi qu'à soutenir les efforts visant à établir le Centre National pour la Sûreté et la Sécurité Chimiques.

Les parties ont convenu de publier un guide unifié pour la gestion des produits chimiques, de soutenir l'expansion des activités de la Société Soudanaise chimique, de sensibiliser le public, de mettre en place un système de sécurité chimique et de paix, et de coopérer et de coordonner et de coordonner dans le côté médiatique.

Dans une déclaration à la SUNA après la signature des deux notes d'entente, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense, le Lieutenant-Général Essam Mohamed Hassan Karrar, a dit que la signature des deux mémorandums ouvrira la porte devant une grande coopération entre l'Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques et les Universités du Soudan et de Karary dans le domaine de l'interdiction des armes chimiques.