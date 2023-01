Ile Maurice: Les grandes affaires de 2023 - Défilé de suspects qui crient au "planting of drugs"

Le premier trimestre juridique dans les cours de districts de l'île s'annonce chargé pour les suspects qui crient au "planting of drugs" de la police et réclament la radiation des accusations pesant sur eux. Parmi eux, Me Akil Bissessur qui sera présent en cour dans le rôle de l'accusé cette fois-ci.

Le 9 janvier

L'activiste Bruneau Laurette comparaîtra devant le tribunal de Moka pour les débats sur sa motion de remise en liberté. Cela, dans le cadre de son arrestation entourant la saisie de 46 kilos de haschish d'une valeur de Rs 231 millions, de deux armes à feu et de balles dans une maison qu'il loue à Saint-Pierre. Criant à un complot et à un "planting of drugs", il devra revenir au tribunal de Moka le 23 janvier pour les arguments portant sur sa demande de radiation des accusations provisoires.

Le 9 janvier

Les débats entourant la motion de radiation de l'accusation de "public official using his office for gratification", qui pèse sur le Principal Pharmacist Brijendrasingh Naeck, du ministère de la Santé, dans le cadre de son arrestation entourant l'enquête portant sur l'achat controversé de 999 000 pilules de Molnupiravir d'un montant de Rs 79,84 millions par le ministère de la Santé, se poursuivront devant la cour de district de Port-Louis.

Le 10 janvier

Arrêté sous une accusation provisoire de "drug dealingpossession of synthetic cannabinoids for the purpose of distribution", en vertu de la Dangerous Drugs Act, l'avocat Akil Bissessur mènera, par le biais de ses hommes de loi, les débats entourant sa motion de radiation d'accusation devant la cour de Bambous. Son arrestation était survenu dans la nuit du vendredi 19 août à la suite d'une descente de la nouvelle Special Stiking Team dirigée par l'ASP Jagai, qui soupçonnait l'avocat et sa concubine de détenir une certaine quantité de drogue synthétique. Lors de la perquisition, 53 grammes de drogue synthétique auraient été retrouvés chez le couple.

Le 12 janvier

L'affaire opposant Lindsey Collen-Seegobin à l'État, au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et à l'Attorney General, dans laquelle la membre de Lalit conteste les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État d'enlever la citoyenneté à un(e) étranger(ère) marié(e) à un(e) Mauricien(enne), sera appelée devant l'acting Master and Registrar. Après que le Premier ministre lui ait adressé 20 questions, Lindsey Collen-Seegobin devra répondre par voie de document auxdites questions.

Le13 janvier

C'est la date à laquelle les débats entourant la motion de Husein Abdool Rahim, accusé d'escroquerie pour s'être fait passer, en 2014, pour une fille afin de soutirer Rs 790 000 à un policier, auront lieu devant la cour intermédiaire. Le trentenaire, qui fait l'objet de sept accusations formelles, demande l'abandon des charges pour abus de procédures.

Le 26 janvier

L'enquête judiciaire ouverte pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de Joachim Paumero se poursuivra devant la cour de district de Bambous. Le jeune militaire franco-mauricien de 26 ans avait été retrouvé mort au pied d'une falaise le 29 juillet 2016.

Le 30 janvier

Les policiers, qui étaient sur le lieu de l'accident, seront appelés en cour de Rose-Hill dans le sillage de la motion d'Adrien Duval qui réclame la radiation de l'accusation provisoire de "conspiracy to do an unlawful act, to wit to pervert the course of justice" qui pèse sur lui. Cela, entourant l'accident impliquant la Mercedes d'Adrien Duval à Ébène, qui a heurté une autre voiture qui a, elle, terminé sa course les quatre roues en l'air. Blessée au pied, la conductrice de 56 ans avait, quant à elle, été conduite à l'hôpital Wellkin.

Idem pour le copilote, William Martin, qui comparaîtra le même jour devant la magistrature, et dont la motion d'abandon d'accusation de "conspiracy to pervert the course of justice" sera débattue.