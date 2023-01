Congo-Kinshasa: Ni glissement, ni titillement, 2023 - La RDC face aux multiples enjeux et défis !

Rien qu'en l'espace d'une seule année, plusieurs défis se profilent à l'horizon. D'abord, l'arrivée du Pape François qui, comme elle a été annoncée, interviendra du 31 janvier au 3 février 2023.

Puis, l'organisation des IXèmes Jeux de la Francophonie, du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, la capitale. Et, enfin, la tenue de la Présidentielle couplée aux élections législatives nationales et Provinciales, le 20 décembre 2023. A cela, il faudrait également y ajouter des manifestations devenues monotones et traditionnelles du 16 au 17 janvier 2023, du 8 mars 2023 et, enfin, du 17 mai et du 30 juin 2023.

Lors de tous ces rendez-vous historiques, les caisses du Trésor Public, déjà exsangues, doivent continuer à saigner à blanc. Car, ce sont des rondelettes sommes d'argent exprimées en termes des millions de dollars américains qu'il faudra, à tou prix, décaisser en moins de temps.

Et, si l'on n'y prend garde, le fonctionnement des institutions, elles-mêmes, y compris la paie des fonctionnaires et agents de l'Etat, des militaires et policiers, risquent, eux aussi, d'en pâtir.

Parallèlement, à l'Est, sur le théâtre d'opérations, les groupes armes, avec la complicité inadmissible des armées des pays voisins continuent, sous l'œil complaisant de la Communauté Internationale, à soumettre les populations civiles à l'errance. Elles vont jusqu'à serpenter des montagnes, à s'exposer aux morçures des mollusques ainsi qu'aux autres effets pervers de la cacophonie savamment créée en vue de poursuivre l'entreprise funeste consistant en l'exploitation illégale ainsi qu'au pillage illicite des ressources naturelles de la RD. Congo.

Autrement dit, sans blagues, ni fioriture, un vaste champ s'ouvre, pour cette année 2023. Car, tous les rendez-vous ainsi fixés ne sont pas à bouger, sans s'attirer la foudre.

Voilà pouquoi, aucune improvisation n'est autorisée. Aucun titillement n'est recommandable.

Ainsi, le Gouvernement, dans son format d'aujourd'hui, même celui de demain, après l'imminent remaniement, doit-il prendre toutes les dispositions, dès maintenant, pour la réussite de tous ces paris aux coutours difficiles.